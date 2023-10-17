Челябинский губернатор Текслер направил людей на выборы главы вотчины Гартунга

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил своих представителей на выборы главы Еткульского района, который считают вотчиной депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга. Как следует из опубликованного 18 октября распоряжения, комиссии предстоит отобрать кандидатуры среди претендентов.
«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Еткульского муниципального района, следующих лиц. Заместитель председателя заксобрания области Анатолий Еремин, советник губернатора Владимир Мякуш, заместитель губернатора Сергей Сушков», — указано в документе.
Действующий глава района Юрий Кузьменков был избран на пост в ноябре 2018 года, и теперь его полномочия истекают. Со стороны района в комиссию вошли председатель райсобрания Наталья Васильева, депутаты Наталья Дельянова и Александр Лихогуб. Все представляют партию «Единая Россия». Выборы состоятся 23 ноября. Кузьменков уже объявил о своем участии в конкурсе.
Еткульский район входит в Коркинский избирательный округ. В Госдуме РФ представителем его избирателей является Гартунг.
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