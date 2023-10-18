18 октября 2023

В Миассе спасли мужчину, упавшего с шестого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасение мужчины с дома № 34 на улице Зеленый лог. Магнитогорск, носилки, спасатели, магнитогорск, пострадавший, поисково-спасательная служба, спасательные работы, падение из окна, улица зеленый лог, псс
Пострадавшего спасатели передали врачам-травматологам Фото:

В Миассе (Челябинская область) спасли мужчину, упавшего с шестого этажа. Об этом 19 октября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона

«В одиннадцатом часу вечера 18 октября один из пациентов местной больницы выпал из окна шестого этажа и оказался на козырьке крыльца. Мужчина выжил, но получил многочисленные травмы и при этом оказался недоступен ни из здания, ни со стороны улицы. Сотрудники больницы обратились к спасателям Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства.

При помощи приставной лестницы спасатели поднялись на козырек, оказали первую помощь и при помощи шин иммобилизовав травмированные конечности. Затем пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и через окно передали его в руки врачей отделения травматологии.

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В Миассе (Челябинская область) спасли мужчину, упавшего с шестого этажа. Об этом 19 октября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона «В одиннадцатом часу вечера 18 октября один из пациентов местной больницы выпал из окна шестого этажа и оказался на козырьке крыльца. Мужчина выжил, но получил многочисленные травмы и при этом оказался недоступен ни из здания, ни со стороны улицы. Сотрудники больницы обратились к спасателям Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства. При помощи приставной лестницы спасатели поднялись на козырек, оказали первую помощь и при помощи шин иммобилизовав травмированные конечности. Затем пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и через окно передали его в руки врачей отделения травматологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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