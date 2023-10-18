В Миассе спасли мужчину, упавшего с шестого этажа

19 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Пострадавшего спасатели передали врачам-травматологам Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) спасли мужчину, упавшего с шестого этажа. Об этом 19 октября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона «В одиннадцатом часу вечера 18 октября один из пациентов местной больницы выпал из окна шестого этажа и оказался на козырьке крыльца. Мужчина выжил, но получил многочисленные травмы и при этом оказался недоступен ни из здания, ни со стороны улицы. Сотрудники больницы обратились к спасателям Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства. При помощи приставной лестницы спасатели поднялись на козырек, оказали первую помощь и при помощи шин иммобилизовав травмированные конечности. Затем пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и через окно передали его в руки врачей отделения травматологии.

В Миассе (Челябинская область) спасли мужчину, упавшего с шестого этажа. Об этом 19 октября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона «В одиннадцатом часу вечера 18 октября один из пациентов местной больницы выпал из окна шестого этажа и оказался на козырьке крыльца. Мужчина выжил, но получил многочисленные травмы и при этом оказался недоступен ни из здания, ни со стороны улицы. Сотрудники больницы обратились к спасателям Миасского отряда областной ПСС», — сообщили в пресс-центре ведомства. При помощи приставной лестницы спасатели поднялись на козырек, оказали первую помощь и при помощи шин иммобилизовав травмированные конечности. Затем пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и через окно передали его в руки врачей отделения травматологии.