В ноябре в Челябинской области поменяется расписание электричек

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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, вокзал, электричка, ласточка, ржд, пригородный поезд
Изменения в расписании произойдут из-за ремонтных работ на путях Фото:

В ноябре в Челябинской области изменят график движения несколько электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании 19 ноября.

«Пригородный поезд №6130 сообщением Кропачево — Златоуст 7, 14, 17 и 28 ноября и 1 декабря будет отправляться в 14:56 (раньше на 4 минуты), прибывать по расписанию. Кроме того, в определенные дни с 7 ноября по 2 декабря незначительно изменится расписание пригородных поездов №6003 Челябинск — Златоуст, №6117 Златоуст — Кропачево, №7135 Челябинск — Бакал, №7136 Бакал — Челябинск», — сообщили в пресс-службе компании.

Причина изменений — путевые ремонтные работы. Свердловская пригородная компания принесла извинения пассажирам за временные неудобства.

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В ноябре в Челябинской области изменят график движения несколько электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании 19 ноября. «Пригородный поезд №6130 сообщением Кропачево — Златоуст 7, 14, 17 и 28 ноября и 1 декабря будет отправляться в 14:56 (раньше на 4 минуты), прибывать по расписанию. Кроме того, в определенные дни с 7 ноября по 2 декабря незначительно изменится расписание пригородных поездов №6003 Челябинск — Златоуст, №6117 Златоуст — Кропачево, №7135 Челябинск — Бакал, №7136 Бакал — Челябинск», — сообщили в пресс-службе компании. Причина изменений — путевые ремонтные работы. Свердловская пригородная компания принесла извинения пассажирам за временные неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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