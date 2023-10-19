В ноябре в Челябинской области поменяется расписание электричек

19 октября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Изменения в расписании произойдут из-за ремонтных работ на путях Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ноябре в Челябинской области изменят график движения несколько электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании 19 ноября. «Пригородный поезд №6130 сообщением Кропачево — Златоуст 7, 14, 17 и 28 ноября и 1 декабря будет отправляться в 14:56 (раньше на 4 минуты), прибывать по расписанию. Кроме того, в определенные дни с 7 ноября по 2 декабря незначительно изменится расписание пригородных поездов №6003 Челябинск — Златоуст, №6117 Златоуст — Кропачево, №7135 Челябинск — Бакал, №7136 Бакал — Челябинск», — сообщили в пресс-службе компании. Причина изменений — путевые ремонтные работы. Свердловская пригородная компания принесла извинения пассажирам за временные неудобства.

В ноябре в Челябинской области изменят график движения несколько электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании 19 ноября. «Пригородный поезд №6130 сообщением Кропачево — Златоуст 7, 14, 17 и 28 ноября и 1 декабря будет отправляться в 14:56 (раньше на 4 минуты), прибывать по расписанию. Кроме того, в определенные дни с 7 ноября по 2 декабря незначительно изменится расписание пригородных поездов №6003 Челябинск — Златоуст, №6117 Златоуст — Кропачево, №7135 Челябинск — Бакал, №7136 Бакал — Челябинск», — сообщили в пресс-службе компании. Причина изменений — путевые ремонтные работы. Свердловская пригородная компания принесла извинения пассажирам за временные неудобства.