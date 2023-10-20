Омский экс-губернатор ищет союзников в свердловской власти

Экс-губернатор Бурков ищет рабочих для концерна УВЗ

20 октября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Омский экс-губернатор Александр Бурков отвечает за кадры на главном танковом заводе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший губернатор Омской области Александр Бурков налаживает связи с главами свердловских городов. Его цель — поиск рабочей силы для концерна «Уралвагонзавод», где он отвечает за кадровую политику. «Встречались с Бурковым, обсуждали вопросы привлечения кадров на „Уралвагонзавод“. Бороться с дефицитом людей на предприятии планируют через реализацию различных социальных программ. Администрация со своей стороны в рамках полномочий окажет поддержку», — рассказал корреспонденту URA.RU мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам источника агентства URA.RU, еще одной темой переговоров Буркова и Пинаева была организация нового исправительного центра ФСИН в Дзержинском районе города (в данный момент готовится к открытию подобное учреждение в Тагилстроевском районе). Также он сообщает, что Бурков продолжит налаживать связи с главами свердловских городов, где есть колонии ФСИН. Цель — совместная выработка механизмов привлечения осужденных на предприятия концерна УВЗ. Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в главы Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета. Затем появилась информация, что Бурков занял пост в топ-менеджменте УВЗ, связанный с кадрами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков налаживает связи с главами свердловских городов. Его цель — поиск рабочей силы для концерна «Уралвагонзавод», где он отвечает за кадровую политику. «Встречались с Бурковым, обсуждали вопросы привлечения кадров на „Уралвагонзавод“. Бороться с дефицитом людей на предприятии планируют через реализацию различных социальных программ. Администрация со своей стороны в рамках полномочий окажет поддержку», — рассказал корреспонденту URA.RU мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам источника агентства URA.RU, еще одной темой переговоров Буркова и Пинаева была организация нового исправительного центра ФСИН в Дзержинском районе города (в данный момент готовится к открытию подобное учреждение в Тагилстроевском районе). Также он сообщает, что Бурков продолжит налаживать связи с главами свердловских городов, где есть колонии ФСИН. Цель — совместная выработка механизмов привлечения осужденных на предприятия концерна УВЗ. Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в главы Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета. Затем появилась информация, что Бурков занял пост в топ-менеджменте УВЗ, связанный с кадрами.