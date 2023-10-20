Губернатор Текслер посетил экспозицию «Прикоснись к Челябинской области в ГУМе»

Главная цель выставки — продвижение региона, отметил Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер в Москве посетил экспозицию «Прикоснись к Челябинской области в ГУМе», на которой представлен природный, культурный и промышленный потенциал региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию „Прикоснись к Челябинской области в ГУМе“. На экспозиции жители и гости столицы могут познакомиться с туристическим, природным и промышленным потенциалом Челябинской области через интерактивные стенды, исторические арт-объекты и инсталляции с изображением ключевых точек притяжения региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

В дни выставки посетителей ждет специальное меню в Bosco Cafe, которое разработано совместно с шеф-поварами Челябинска. В него включены традиционные блюда уральской кухни с использованием локальных ингредиентов — грибов, ягод и трав.

Как отметил Алексей Текслер, главная цель экспозиции — продвижение нашего региона. ГУМ посещает огромное количество людей, в числе которых жители Москвы и гости столицы. Экспозиция будет действовать до 7 ноября.

«Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к нашему региону, например, потрогать часть нашего метеорита, попробовать блюда южноуральской кухни, очень самобытной. Можно увидеть и узнать о нашем регионе больше, заинтересоваться и приехать к нам, посмотреть все в живую», — добавил Текслер.

Также 4 ноября на территории ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия» будет открыт стенд о Челябинской области. Жители и гости Москвы смогут продолжить там свое знакомство с регионом.

Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посетить стенд региона на международной выставке «Россия», которая начнет свою работу на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Выставка задумана как демонстрация главных достижений страны. Ее участниками станут всего 89 субъектов России, федеральные министерства, ведомства, корпорации и общественные организации.

Текслер посетил в ГУМе экспозицию, посвященную Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Экспозиция будет действовать до 7 ноября Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В Bosco Cafe можно попробовать традиционные уральские блюда

В экспозиции представлены интерактивные стенды Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В ГУМе можно увидеть и узнать больше о Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области