21 октября 2023

Синоптик предсказал, когда в Екатеринбург придут снежные дни

Синоптик Пулин: в Екатеринбурге начнутся снежные дни с 24 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
Снежные дни в Екатеринбурге начнутся с 24 октября, считает Алексей Пулин Фото:

В Екатеринбурге снег придет в ночь на 24 октября, днем он сменится на дождь, но к вечеру вновь пойдет снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Для Екатеринбурга один из возможных сценариев следующий: снег начнется в ночь на 24 октября. Во вторник днем он сменится дождем, а к вечеру дождь вновь сменится снегом, который продолжится до утра среды», — заявил Алексей Пулин.

По мнению синоптика, 24 октября может выпасть более 15 миллиметров осадков. Однако точный прогноз по движению циклона к столице Свердловской области появится лишь ближе к указанной дате, добавил Алексей Пулин.

Первый снег в Екатеринбурге выпал 9 октября, в прошлом году снег выпал раньше — 26 сентября. Жители Алапаевска поделились видео, как 21 октября на город обрушился крупный снегопад.

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В Екатеринбурге снег придет в ночь на 24 октября, днем он сменится на дождь, но к вечеру вновь пойдет снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Для Екатеринбурга один из возможных сценариев следующий: снег начнется в ночь на 24 октября. Во вторник днем он сменится дождем, а к вечеру дождь вновь сменится снегом, который продолжится до утра среды», — заявил Алексей Пулин. По мнению синоптика, 24 октября может выпасть более 15 миллиметров осадков. Однако точный прогноз по движению циклона к столице Свердловской области появится лишь ближе к указанной дате, добавил Алексей Пулин. Первый снег в Екатеринбурге выпал 9 октября, в прошлом году снег выпал раньше — 26 сентября. Жители Алапаевска поделились видео, как 21 октября на город обрушился крупный снегопад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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