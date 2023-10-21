Синоптик предсказал, когда в Екатеринбург придут снежные дни

Синоптик Пулин: в Екатеринбурге начнутся снежные дни с 24 октября

22 октября 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Снежные дни в Екатеринбурге начнутся с 24 октября, считает Алексей Пулин Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге снег придет в ночь на 24 октября, днем он сменится на дождь, но к вечеру вновь пойдет снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Для Екатеринбурга один из возможных сценариев следующий: снег начнется в ночь на 24 октября. Во вторник днем он сменится дождем, а к вечеру дождь вновь сменится снегом, который продолжится до утра среды», — заявил Алексей Пулин. По мнению синоптика, 24 октября может выпасть более 15 миллиметров осадков. Однако точный прогноз по движению циклона к столице Свердловской области появится лишь ближе к указанной дате, добавил Алексей Пулин. Первый снег в Екатеринбурге выпал 9 октября, в прошлом году снег выпал раньше — 26 сентября. Жители Алапаевска поделились видео, как 21 октября на город обрушился крупный снегопад.

В Екатеринбурге снег придет в ночь на 24 октября, днем он сменится на дождь, но к вечеру вновь пойдет снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Для Екатеринбурга один из возможных сценариев следующий: снег начнется в ночь на 24 октября. Во вторник днем он сменится дождем, а к вечеру дождь вновь сменится снегом, который продолжится до утра среды», — заявил Алексей Пулин. По мнению синоптика, 24 октября может выпасть более 15 миллиметров осадков. Однако точный прогноз по движению циклона к столице Свердловской области появится лишь ближе к указанной дате, добавил Алексей Пулин. Первый снег в Екатеринбурге выпал 9 октября, в прошлом году снег выпал раньше — 26 сентября. Жители Алапаевска поделились видео, как 21 октября на город обрушился крупный снегопад.