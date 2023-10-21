Подросток из ХМАО, который запугивал школьников ножами, отправлен на лечение

Школьник из Урая (ХМАО), который бегал по улице и запугивал своих сверстников охотничьими ножами отправлен на лечение в психоневрологическую больницу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Новые подробности в деле мальчика с ножами в Урае. Вместе с родителями и в сопровождении сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних ребенок уехал на лечение в Алябьево (имеется в виду психоневрологическая больница, прим. URA.RU). Предварительно на два месяца», — передает слова инсайдера telegram-канал «Мегаполис».
Уточняется, что с родителями и учителями подростка встречались представители городской мэрии. Директора школы обязали впредь не допускать подобных ситуаций и проводить с детьми и их законными представителями профилактическую работу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае школьник размахивал охотничьими ножами рядом со сверстниками. Мальчик растет в благополучной семье. При этом он состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.
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