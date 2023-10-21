21 октября 2023
20 октября 2023

Подросток из ХМАО, который запугивал школьников ножами, отправлен на лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток проведет в медучреждении два месяца Фото:

Школьник из Урая (ХМАО), который бегал по улице и запугивал своих сверстников охотничьими ножами отправлен на лечение в психоневрологическую больницу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Новые подробности в деле мальчика с ножами в Урае. Вместе с родителями и в сопровождении сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних ребенок уехал на лечение в Алябьево (имеется в виду психоневрологическая больница, прим. URA.RU). Предварительно на два месяца», — передает слова инсайдера telegram-канал «Мегаполис».

Уточняется, что с родителями и учителями подростка встречались представители городской мэрии. Директора школы обязали впредь не допускать подобных ситуаций и проводить с детьми и их законными представителями профилактическую работу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае школьник размахивал охотничьими ножами рядом со сверстниками. Мальчик растет в благополучной семье. При этом он состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

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Школьник из Урая (ХМАО), который бегал по улице и запугивал своих сверстников охотничьими ножами отправлен на лечение в психоневрологическую больницу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Новые подробности в деле мальчика с ножами в Урае. Вместе с родителями и в сопровождении сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних ребенок уехал на лечение в Алябьево (имеется в виду психоневрологическая больница, прим. URA.RU). Предварительно на два месяца», — передает слова инсайдера telegram-канал «Мегаполис». Уточняется, что с родителями и учителями подростка встречались представители городской мэрии. Директора школы обязали впредь не допускать подобных ситуаций и проводить с детьми и их законными представителями профилактическую работу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае школьник размахивал охотничьими ножами рядом со сверстниками. Мальчик растет в благополучной семье. При этом он состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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