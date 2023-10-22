Сова прилетела на улицу Кирова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Две челябинские школьницы спасли длиннохвостую неясыть от атаки ворон на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Девочки обнаружили птицу на Кировке во время прогулки. Сову напугала стая серых ворон, загнавших хищника своими криками в угол дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Девочки обратились за помощью к специалистам минэкологии, которые прибыли на место и осмотрели птицу. Так как травм у неясыти обнаружено не было, экологи решили до вечера поместить птицу в безопасное место, а потом выпустить в естественную среду обитания — в Красноармейском районе.

В ведомстве уточнили, что если вы увидели сову на дереве, то спасать ее от других животных не нужно. А если вы нашли сову на земле, то нужно связаться с экологами. За самовольное изъятие объектов животного мира из естественной среды обитания предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ в виде штрафа.