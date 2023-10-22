22 октября 2023
21 октября 2023

Челябинские школьницы спасли сову в центре города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний репортаж с улиц. Екатеринбург, сова, неясыть, уральская неясыть, длиннохвостая неясыть, strix
Сова прилетела на улицу Кирова Фото:

Две челябинские школьницы спасли длиннохвостую неясыть от атаки ворон на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Девочки обнаружили птицу на Кировке во время прогулки. Сову напугала стая серых ворон, загнавших хищника своими криками в угол дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Девочки обратились за помощью к специалистам минэкологии, которые прибыли на место и осмотрели птицу. Так как травм у неясыти обнаружено не было, экологи решили до вечера поместить птицу в безопасное место, а потом выпустить в естественную среду обитания — в Красноармейском районе.

В ведомстве уточнили, что если вы увидели сову на дереве, то спасать ее от других животных не нужно. А если вы нашли сову на земле, то нужно связаться с экологами. За самовольное изъятие объектов животного мира из естественной среды обитания предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ в виде штрафа.

Сову напугали вороны
Сову напугали вороны

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Две челябинские школьницы спасли длиннохвостую неясыть от атаки ворон на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Девочки обнаружили птицу на Кировке во время прогулки. Сову напугала стая серых ворон, загнавших хищника своими криками в угол дома», — уточнили в пресс-службе ведомства. Девочки обратились за помощью к специалистам минэкологии, которые прибыли на место и осмотрели птицу. Так как травм у неясыти обнаружено не было, экологи решили до вечера поместить птицу в безопасное место, а потом выпустить в естественную среду обитания — в Красноармейском районе. В ведомстве уточнили, что если вы увидели сову на дереве, то спасать ее от других животных не нужно. А если вы нашли сову на земле, то нужно связаться с экологами. За самовольное изъятие объектов животного мира из естественной среды обитания предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ в виде штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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