27 октября 2023

Бастрыкин заинтересовался свалкой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по несанкционированной свалке Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о несанкционированной свалке в Челябинске. Об этом 27 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о несанкционированной свалке в Челябинске. Сообщения о свалке твердых бытовых и строительных отходов появилась в СМИ и соцсетях», — уточнили в пресс-службе.

СУ СК России по Челябинской области начал процессуальную проверку. По поручению главы СКР, руководитель управления по региону Алексей Колбасин предоставит начальству доклад о результатах.

О незаконной свалке в Курчатовском районе URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. К общественникам обратились жители домов по улице Профессора Благих, взволнованные горами мусора из бытовых отходов и отходов повышенного класса опасности.

Обновлено в 15:50 по уральскому времени:

«По факту захламления земельного участка управлением благоустройства города ведутся мероприятия в рамках административного производства в отношении собственника — ООО „Согласие“, который не должен допускать складирование мусора. Для юрлиц за это предусмотрен штраф в размере от 100 до 600 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о несанкционированной свалке в Челябинске. Об этом 27 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о несанкционированной свалке в Челябинске. Сообщения о свалке твердых бытовых и строительных отходов появилась в СМИ и соцсетях», — уточнили в пресс-службе. СУ СК России по Челябинской области начал процессуальную проверку. По поручению главы СКР, руководитель управления по региону Алексей Колбасин предоставит начальству доклад о результатах. О незаконной свалке в Курчатовском районе URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. К общественникам обратились жители домов по улице Профессора Благих, взволнованные горами мусора из бытовых отходов и отходов повышенного класса опасности. Обновлено в 15:50 по уральскому времени: «По факту захламления земельного участка управлением благоустройства города ведутся мероприятия в рамках административного производства в отношении собственника — ООО „Согласие“, который не должен допускать складирование мусора. Для юрлиц за это предусмотрен штраф в размере от 100 до 600 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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