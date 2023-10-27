Бастрыкин заинтересовался свалкой в Челябинске

Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по несанкционированной свалке Фото: Официальный сайт Совета Федерации

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о несанкционированной свалке в Челябинске. Об этом 27 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о несанкционированной свалке в Челябинске. Сообщения о свалке твердых бытовых и строительных отходов появилась в СМИ и соцсетях», — уточнили в пресс-службе.

СУ СК России по Челябинской области начал процессуальную проверку. По поручению главы СКР, руководитель управления по региону Алексей Колбасин предоставит начальству доклад о результатах.

О незаконной свалке в Курчатовском районе URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. К общественникам обратились жители домов по улице Профессора Благих, взволнованные горами мусора из бытовых отходов и отходов повышенного класса опасности.

Обновлено в 15:50 по уральскому времени:

«По факту захламления земельного участка управлением благоустройства города ведутся мероприятия в рамках административного производства в отношении собственника — ООО „Согласие“, который не должен допускать складирование мусора. Для юрлиц за это предусмотрен штраф в размере от 100 до 600 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.