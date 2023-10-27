27 октября 2023

Российские летчики получили финансовое вознаграждение за уничтоженную западную технику на СВО. Фото

«ФОРЭС» наградил российский экипаж К-52 за уничтоженные танки Leopard
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
Экипаж ударного вертолета К-52 уничтожил танки Leopard на поле боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экипажи двух российских боевых вертолетов получили денежное вознаграждение от компании «ФОРЭС» за уничтожение немецких танков Leopard в ходе спецоперации на Украине. Летчиков отметили в день 75-летия создания армейской авиации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«ФОРЭС» выполнила свое обязательство по вознаграждению военнослужащих за уничтожение западной тяжелой техники. Представители компании передали выплату членам экипажей двух ударно-разведывательных вертолетов К-52, которые отличились при выполнении боевой задачи в зоне соприкосновения и в ходе операции по поддержке с воздуха. Речь идет об экипажах, которые в числе первых оказались в бою с противником», — отметили в компании.

За 2023 год «ФОРЭС» передал вознаграждение российским военнослужащим за уничтожение более 12 единиц техники. В сентябре компания передала экипажу танка «Алеша» по одному миллиону рублей. Танкисты уничтожили в одном бою два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом.

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Экипажи двух российских боевых вертолетов получили денежное вознаграждение от компании «ФОРЭС» за уничтожение немецких танков Leopard в ходе спецоперации на Украине. Летчиков отметили в день 75-летия создания армейской авиации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «ФОРЭС» выполнила свое обязательство по вознаграждению военнослужащих за уничтожение западной тяжелой техники. Представители компании передали выплату членам экипажей двух ударно-разведывательных вертолетов К-52, которые отличились при выполнении боевой задачи в зоне соприкосновения и в ходе операции по поддержке с воздуха. Речь идет об экипажах, которые в числе первых оказались в бою с противником», — отметили в компании. За 2023 год «ФОРЭС» передал вознаграждение российским военнослужащим за уничтожение более 12 единиц техники. В сентябре компания передала экипажу танка «Алеша» по одному миллиону рублей. Танкисты уничтожили в одном бою два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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