Экипажи двух российских боевых вертолетов получили денежное вознаграждение от компании «ФОРЭС» за уничтожение немецких танков Leopard в ходе спецоперации на Украине. Летчиков отметили в день 75-летия создания армейской авиации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«ФОРЭС» выполнила свое обязательство по вознаграждению военнослужащих за уничтожение западной тяжелой техники. Представители компании передали выплату членам экипажей двух ударно-разведывательных вертолетов К-52, которые отличились при выполнении боевой задачи в зоне соприкосновения и в ходе операции по поддержке с воздуха. Речь идет об экипажах, которые в числе первых оказались в бою с противником», — отметили в компании.
За 2023 год «ФОРЭС» передал вознаграждение российским военнослужащим за уничтожение более 12 единиц техники. В сентябре компания передала экипажу танка «Алеша» по одному миллиону рублей. Танкисты уничтожили в одном бою два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом.
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