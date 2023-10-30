В Екатеринбурге задержали мужчину, который скрывался почти полгода

Силовики задержали мужчина 30 октября (архивное фото)
В Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области
«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в краже в ТЦ на Бабушкина. Задержанным оказался 37-летний екатеринбуржец, который с мая находился в федеральном розыске за аналогичное преступление», — говорится на сайте ведомства.
Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!