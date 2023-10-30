30 октября 2023

В Екатеринбурге задержали мужчину, который скрывался почти полгода

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Силовики задержали мужчина 30 октября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области

«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в краже в ТЦ на Бабушкина. Задержанным оказался 37-летний екатеринбуржец, который с мая находился в федеральном розыске за аналогичное преступление», — говорится на сайте ведомства.

Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.

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В Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области «Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в краже в ТЦ на Бабушкина. Задержанным оказался 37-летний екатеринбуржец, который с мая находился в федеральном розыске за аналогичное преступление», — говорится на сайте ведомства. Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Росгвардейцы доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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