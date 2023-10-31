На челябинском озере демонтируют незаконный забор вокруг пляжа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, тургояк, забор, озеро тургояк, поместье аристова
Забор преграждал свободный доступ к воде и лесу Фото:

На озере Тургояк в Челябинской области будет демонтирован забор, который препятствует свободному проходу на берег и в лес. Такое решение вынес арбитражный суд региона.

«Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ГБУ „ООПТ Челябинской области“ об обеспечении свободного доступа к 20-метровой береговой полосе общего пользования и лесному участку на территории охранной зоны памятника природы озера Тургояк», — сообщили в telegram-канале ГБУ «ООПТ Челябинской области». В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ граждане имеют право на свободный доступ к озеру и пребывание в лесу, поэтому нарушение необходимо устранить.

В ведомстве добавили, что нарушение было обнаружено в сентябре 2022 года сотрудниками организации в ходе объезда охранной зоны памятника природы. Они увидели, что арендатор лесного участка установил забор и ограничил доступ людей к озеру Тургояк и лесному участку, расположенному в квартале № 43 Тургоякского участкового лесничества. Согласно решению суда, ограждение должно быть демонтировано в течение двух месяцев.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На озере Тургояк в Челябинской области будет демонтирован забор, который препятствует свободному проходу на берег и в лес. Такое решение вынес арбитражный суд региона. «Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ГБУ „ООПТ Челябинской области“ об обеспечении свободного доступа к 20-метровой береговой полосе общего пользования и лесному участку на территории охранной зоны памятника природы озера Тургояк», — сообщили в telegram-канале ГБУ «ООПТ Челябинской области». В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ граждане имеют право на свободный доступ к озеру и пребывание в лесу, поэтому нарушение необходимо устранить. В ведомстве добавили, что нарушение было обнаружено в сентябре 2022 года сотрудниками организации в ходе объезда охранной зоны памятника природы. Они увидели, что арендатор лесного участка установил забор и ограничил доступ людей к озеру Тургояк и лесному участку, расположенному в квартале № 43 Тургоякского участкового лесничества. Согласно решению суда, ограждение должно быть демонтировано в течение двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...