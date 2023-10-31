На челябинском озере демонтируют незаконный забор вокруг пляжа

31 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Забор преграждал свободный доступ к воде и лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Тургояк в Челябинской области будет демонтирован забор, который препятствует свободному проходу на берег и в лес. Такое решение вынес арбитражный суд региона. «Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ГБУ „ООПТ Челябинской области“ об обеспечении свободного доступа к 20-метровой береговой полосе общего пользования и лесному участку на территории охранной зоны памятника природы озера Тургояк», — сообщили в telegram-канале ГБУ «ООПТ Челябинской области». В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ граждане имеют право на свободный доступ к озеру и пребывание в лесу, поэтому нарушение необходимо устранить. В ведомстве добавили, что нарушение было обнаружено в сентябре 2022 года сотрудниками организации в ходе объезда охранной зоны памятника природы. Они увидели, что арендатор лесного участка установил забор и ограничил доступ людей к озеру Тургояк и лесному участку, расположенному в квартале № 43 Тургоякского участкового лесничества. Согласно решению суда, ограждение должно быть демонтировано в течение двух месяцев.

На озере Тургояк в Челябинской области будет демонтирован забор, который препятствует свободному проходу на берег и в лес. Такое решение вынес арбитражный суд региона. «Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ГБУ „ООПТ Челябинской области“ об обеспечении свободного доступа к 20-метровой береговой полосе общего пользования и лесному участку на территории охранной зоны памятника природы озера Тургояк», — сообщили в telegram-канале ГБУ «ООПТ Челябинской области». В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ граждане имеют право на свободный доступ к озеру и пребывание в лесу, поэтому нарушение необходимо устранить. В ведомстве добавили, что нарушение было обнаружено в сентябре 2022 года сотрудниками организации в ходе объезда охранной зоны памятника природы. Они увидели, что арендатор лесного участка установил забор и ограничил доступ людей к озеру Тургояк и лесному участку, расположенному в квартале № 43 Тургоякского участкового лесничества. Согласно решению суда, ограждение должно быть демонтировано в течение двух месяцев.