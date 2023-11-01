Челябинцы скупают жилье в новостройках из-за разницы по ипотечным ставкам

01 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Спрос на новостройки спровоцировала разница по ипотечным ставкам на «вторичку» и на новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы в сентябре—октябре 2023 года активно скупают жилье в новостройках из-за разницы по ипотечным ставкам. На данный момент в среднем ставки по ипотеке на квартиры в новостройках составляют 6-8%, на вторичное жилье — более 14%. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске в октябре 2023 года квартиры в новостройках продаются лучше, чем вторичное жилье. Причина в том, что ипотечные ставки на жилье в новостройках намного ниже, чем на жилье на вторичном рынке. В среднем ипотечные ставки на „вторичке“ составляют 14%, а скоро поднимутся до 17%, на жилье в новостройках 6-8%, и пока подниматься не планируют», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, существенный перевес в пользу продажи квартир в новых ЖК создает нездоровую ситуацию на челябинском рынке недвижимости. С одной стороны это сдержит инфляцию, и цены как на новостройки, так и на вторичное жилье остановятся, с другой — на первичном рынке челябинцам уже нечего будет покупать, ведь в продаже уже сейчас практически не осталось однокомнатных квартир и квартир-студий в новостройках.

Челябинцы в сентябре—октябре 2023 года активно скупают жилье в новостройках из-за разницы по ипотечным ставкам. На данный момент в среднем ставки по ипотеке на квартиры в новостройках составляют 6-8%, на вторичное жилье — более 14%. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске в октябре 2023 года квартиры в новостройках продаются лучше, чем вторичное жилье. Причина в том, что ипотечные ставки на жилье в новостройках намного ниже, чем на жилье на вторичном рынке. В среднем ипотечные ставки на „вторичке“ составляют 14%, а скоро поднимутся до 17%, на жилье в новостройках 6-8%, и пока подниматься не планируют», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, существенный перевес в пользу продажи квартир в новых ЖК создает нездоровую ситуацию на челябинском рынке недвижимости. С одной стороны это сдержит инфляцию, и цены как на новостройки, так и на вторичное жилье остановятся, с другой — на первичном рынке челябинцам уже нечего будет покупать, ведь в продаже уже сейчас практически не осталось однокомнатных квартир и квартир-студий в новостройках.