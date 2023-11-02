Власти пояснили, как убираются улицы Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга: улицы города убираются в комплексном режиме

02 ноября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Все дороги города делятся на пять типов и, в зависимости от типа, действует свой регламент уборки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очистка улиц Екатеринбурга проводится в комплексном режиме. При этом все дороги города делятся на пять типов и, в зависимости от типа, действует свой регламент уборки. Об этом рассказали в администрации столицы Среднего Урала. Всего выделено пять категорий дорог. «Внекатегорийные — главные магистрали, обеспечивающие связь внутри региона и города с максимальной интенсивностью движения», — сообщили в мэрии. Первая категория — улицы, по которым движется общественный транспорт с интенсивностью от двух до шести тысяч машин в час. Вторая категория — это улицы с интенсивностью движения от 1,1 до двух тысяч машин в час. Третья категория — асфальтовые дороги не более чем в две полосы с интенсивностью менее 1,1 тысячи машин в час. Четвертая категория — улицы с грунтовым, щебеночным или асфальтовым покрытием, имеющие не более одной полосы. Одновременно с проезжими частями очищают тротуары. 2 ноября на очистку улиц вышли 385 дорожных рабочих и 159 единиц техники, в том числе 32 КДМ, 34 трактора, 49 самосвалов и 15 фронтальных погрузчиков. Ранее сообщалось, что Екатеринбург пообещали откопать от снега до начала потепления.

Очистка улиц Екатеринбурга проводится в комплексном режиме. При этом все дороги города делятся на пять типов и, в зависимости от типа, действует свой регламент уборки. Об этом рассказали в администрации столицы Среднего Урала. Всего выделено пять категорий дорог. «Внекатегорийные — главные магистрали, обеспечивающие связь внутри региона и города с максимальной интенсивностью движения», — сообщили в мэрии. Первая категория — улицы, по которым движется общественный транспорт с интенсивностью от двух до шести тысяч машин в час. Вторая категория — это улицы с интенсивностью движения от 1,1 до двух тысяч машин в час. Третья категория — асфальтовые дороги не более чем в две полосы с интенсивностью менее 1,1 тысячи машин в час. Четвертая категория — улицы с грунтовым, щебеночным или асфальтовым покрытием, имеющие не более одной полосы. Одновременно с проезжими частями очищают тротуары. 2 ноября на очистку улиц вышли 385 дорожных рабочих и 159 единиц техники, в том числе 32 КДМ, 34 трактора, 49 самосвалов и 15 фронтальных погрузчиков. Ранее сообщалось, что Екатеринбург пообещали откопать от снега до начала потепления.