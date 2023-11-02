02 ноября 2023

В челябинское управление СК нагрянула проверка из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет, следственное управление челябинской области
В челябинском управлении СКР работают московские ревизоры Фото:

В следственном управлении СКР по Челябинской области проводится проверка, инициированная центральным аппаратом ведомства. Как рассказал источник URA.RU 2 ноября, статус проверки — общая, но больше всего внимания сосредоточено на делах, совершаемых мигрантам.

«К проверке в управлении начали готовиться заранее. Готовили необходимые документы. Сейчас ревизоры из центрального аппарата знакомятся с ними, тщательно проверяют. По указанию главы ведомства Александра Бастрыкина особое внимание уделено уголовным делам, возбужденным по факту совершения преступлений мигрантами», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в центральный аппарат СК РФ. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе областного СКР от комментариев воздержались.

О проверке челябинского управления стали говорить после разноса его руководителя Петра Решетникова Бастрыкиным. После совещания, на котором председатель комитета остался недоволен работой челябинского следкома по ситуации с мигрантами, появилась информация об отстранении генерала от работы. В пресс-службе СКР по региону тогда сообщили, что Решетников ушел в двухнедельный отпуск. Временным руководителем стал его заместитель Алексей Колбасин.

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В следственном управлении СКР по Челябинской области проводится проверка, инициированная центральным аппаратом ведомства. Как рассказал источник URA.RU 2 ноября, статус проверки — общая, но больше всего внимания сосредоточено на делах, совершаемых мигрантам. «К проверке в управлении начали готовиться заранее. Готовили необходимые документы. Сейчас ревизоры из центрального аппарата знакомятся с ними, тщательно проверяют. По указанию главы ведомства Александра Бастрыкина особое внимание уделено уголовным делам, возбужденным по факту совершения преступлений мигрантами», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в центральный аппарат СК РФ. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе областного СКР от комментариев воздержались. О проверке челябинского управления стали говорить после разноса его руководителя Петра Решетникова Бастрыкиным. После совещания, на котором председатель комитета остался недоволен работой челябинского следкома по ситуации с мигрантами, появилась информация об отстранении генерала от работы. В пресс-службе СКР по региону тогда сообщили, что Решетников ушел в двухнедельный отпуск. Временным руководителем стал его заместитель Алексей Колбасин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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