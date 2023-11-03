За год спрос на челябинский персонал вырос в полтора раза

HeadHunter: спрос на челябинский персонал вырос за год на 52%

Нехватка сотрудников увеличилась за год в 1,5 раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

За год спрос на сотрудников со стороны работодателей Челябинской области вырос на 52%, или в полтора раза. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, количество открытых вакансий в октябре составило 31,9 тысячи штук.

«Спрос на персонал продолжает расти. Количество открытых вакансий составило 31,9 тысячи штук, что на 52% больше, чем в октябре 2022 года. Наиболее востребованы рабочие. К категории относится 28% вакансий октября», — рассказали в HeadHunter.

В рейтинге также продажники и сотрудники различных сервисов (по 21% вакансий), строители и риэлторы (19%), транспортники и логисты (14%). Активность соискателей по отношению к октябрю увеличилась, но незначительно — на 5%. Отчасти сферы с наибольшим дефицитом кадров и устремлениями соискателей пересекались. Чаще всего челябинцы искали работу продажников и рабочих (по 17% резюме), сотрудников сервисов (16%), домашней обслуги (15%), администраторов (13%), строителей, специалистов по продажам недвижимости и транспортников (о 12%), программистов (9%), маркетологов (8%).

«Продолжаем фиксировать колоссальный разрыв между предложением и спросом на рынке труда региона и страны в целом. Ситуация очевидно сложнее, чем осенью 2022 года. Работодателям важно нанимать кандидатов, подбор которых еще два — три года назад для компании был невозможен», — заявила директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая.

Эксперт призвала фирмы обратить внимание на соискателей моложе 18 и старше 45 лет, инвалидов, декретниц и матерей с маленькими детьми, мигрантов и осужденных. При том, что рост числа вакансий в Челябинской области наивысший среди регионов УрФО, в других субъектах Федерации он столь же существенен. В Свердловской и Курганской областях прирост составил 51%, в Тюменской — 47, а в целом по Уралу — 48%. Средняя динамика количества резюме по УрФО за год невысока и в октябре находилась на уровне 3%.