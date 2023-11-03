03 ноября 2023

Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства. Видео

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Открытие выставки Музеев Московского Кремля. Челябинск, текслер алексей
Единство страны не раз испытывали на прочность, отметил Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства и поблагодарил за успешный труд и любовь к родной земле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«С Днем народного единства! Я благодарен всем жителям Челябинской области: за успешный труд, за мужество на фронте, за любовь к родной земле. Признателен нашим ветеранам, уверен в нашей молодежи», — отметил Алексей Текслер. Единство страны не раз испытывали на прочность, но Россия всегда отвечала достойно, и так будет всегда, добавил он.

Ранее журналисты URA.RU подробно рассказали о том, с какими историческими событиями связан День народного единства и какое значение имеет данное торжество. Россиян ждет три выходных подряд в связи с праздником.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства и поблагодарил за успешный труд и любовь к родной земле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «С Днем народного единства! Я благодарен всем жителям Челябинской области: за успешный труд, за мужество на фронте, за любовь к родной земле. Признателен нашим ветеранам, уверен в нашей молодежи», — отметил Алексей Текслер. Единство страны не раз испытывали на прочность, но Россия всегда отвечала достойно, и так будет всегда, добавил он. Ранее журналисты URA.RU подробно рассказали о том, с какими историческими событиями связан День народного единства и какое значение имеет данное торжество. Россиян ждет три выходных подряд в связи с праздником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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