Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства. Видео

04 ноября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Единство страны не раз испытывали на прочность, отметил Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства и поблагодарил за успешный труд и любовь к родной земле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «С Днем народного единства! Я благодарен всем жителям Челябинской области: за успешный труд, за мужество на фронте, за любовь к родной земле. Признателен нашим ветеранам, уверен в нашей молодежи», — отметил Алексей Текслер. Единство страны не раз испытывали на прочность, но Россия всегда отвечала достойно, и так будет всегда, добавил он. Ранее журналисты URA.RU подробно рассказали о том, с какими историческими событиями связан День народного единства и какое значение имеет данное торжество. Россиян ждет три выходных подряд в связи с праздником.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства и поблагодарил за успешный труд и любовь к родной земле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «С Днем народного единства! Я благодарен всем жителям Челябинской области: за успешный труд, за мужество на фронте, за любовь к родной земле. Признателен нашим ветеранам, уверен в нашей молодежи», — отметил Алексей Текслер. Единство страны не раз испытывали на прочность, но Россия всегда отвечала достойно, и так будет всегда, добавил он. Ранее журналисты URA.RU подробно рассказали о том, с какими историческими событиями связан День народного единства и какое значение имеет данное торжество. Россиян ждет три выходных подряд в связи с праздником.