06 ноября 2023

Челябинский разработчик систем распознавания лиц планирует выход на Мосбиржу

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируемое размещение на бирже должно придать компании дополнительный импульс развития Фото:

Группа компаний «Системы Папилон» из Миасса (Челябинская область) планирует выйти на IPO (провести первичное размещение акций на бирже — прим. URA.RU). Информацию об этом 7 ноября URA.RU подтвердили в пресс-службе компании.

«Действительно, планы по размещению акций на бирже есть. Более детальная информация будет представлена позднее», — сообщила пресс-секретарь Эльмира Низаева.

В «Системы Папилон» входят несколько компаний, занимающихся созданием система машинного обучения и распознавания лиц, созданием и реализацией программных решений. Согласно базе данных Sbis, стоимость бизнеса АО «Папилон» составляет 853 миллиона рублей, ООО «ИТ-Папилон» — 227 миллионов, ООО «Системы Папилон» — 519 миллионов рублей. Еще одна компания группы — ООО «Тридиви» — оценивается в 173 миллиона рублей. Таким образом, суммарная стоимость группы приближается к двум миллиардам рублей.

Все юридические лица зарегистрированы в городе Миассе в Челябинской области. Компания основана в 1991 году.

«ИТ Папилон» разрабатывает софт для мультибиометрической идентификации (по отпечаткам, лицу, сетчатке глаз и т. д.), говорится на сайте компании. «Тридиви» занимается разработкой нейросетей и алгоритмов распознавания. ООО «Системы Папилон» производит специальное оборудование и электрокомпоненты для программно-технических комплексов распознавания.

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Группа компаний «Системы Папилон» из Миасса (Челябинская область) планирует выйти на IPO (провести первичное размещение акций на бирже — прим. URA.RU). Информацию об этом 7 ноября URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. «Действительно, планы по размещению акций на бирже есть. Более детальная информация будет представлена позднее», — сообщила пресс-секретарь Эльмира Низаева. В «Системы Папилон» входят несколько компаний, занимающихся созданием система машинного обучения и распознавания лиц, созданием и реализацией программных решений. Согласно базе данных Sbis, стоимость бизнеса АО «Папилон» составляет 853 миллиона рублей, ООО «ИТ-Папилон» — 227 миллионов, ООО «Системы Папилон» — 519 миллионов рублей. Еще одна компания группы — ООО «Тридиви» — оценивается в 173 миллиона рублей. Таким образом, суммарная стоимость группы приближается к двум миллиардам рублей. Все юридические лица зарегистрированы в городе Миассе в Челябинской области. Компания основана в 1991 году. «ИТ Папилон» разрабатывает софт для мультибиометрической идентификации (по отпечаткам, лицу, сетчатке глаз и т. д.), говорится на сайте компании. «Тридиви» занимается разработкой нейросетей и алгоритмов распознавания. ООО «Системы Папилон» производит специальное оборудование и электрокомпоненты для программно-технических комплексов распознавания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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