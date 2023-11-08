На челябинских озерах и в нацпарках за год построят 30 отелей

На челябинских озерах и на границах нацпарков региона за год построят 30 гостиниц на 938 номеров. Об этом 8 ноября заявил вице-губернатор Александр Богашов.
«В 2024 году в регионе будет реализовано 30 проектов модульных гостиниц на 938 номеров. Они появятся на берегах озер Увильды и Тургояк, на берегах Аргазинского водохранилища и на границах национальных парков», — сообщил Богашов в радиоэфире «КП-Челябинск».
Реализация проектов строительства модульных гостиниц в 2024 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет возможна с привлечением федерального финансирования. На это Челябинской области выделят миллиард рублей.
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