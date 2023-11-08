08 ноября 2023

Пермские школьники стали миллионерами

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Ученики получили 1 млн рублей на образование Фото:

Школьники из Пермского края стали победителями конкурса «Большая перемена» среди одиннадцатиклассников, который проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму. Ребята выиграли 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

«Пермский край представляли 17 школьников, четверо из них стали победителями среди одиннадцатиклассников и выиграли 1 млн рублей на образование. Победителями среди школьников 9-10-х классов стали трое ребят. Они получат по 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края.

Победителями стали ученики пермского лицея №4, гимназии №31, школ №93 и №102, а также чайковской школы №10 и култаевской школы. Уточняется, что в этом году победители получат денежные призы по возрастным категориям. Кроме того, они смогут отправиться в авторские туры по России. Также обещают наградить педагогов-наставников, которые готовили победителей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что краевые власти заинтересованы в том, чтобы школьники могли проявить свои таланты. «Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог реализовать свои проекты и инициативы. Мы продолжим создавать условия, чтобы ребятам было комфортно жить и учиться в Пермском крае», — отметил губернатор.

В четвертом сезоне конкурса «Большая перемена» приняли участие более 3 млн учеников со всей страны. За четыре года существования проекта к нему присоединилось 5 млн ребят с пятого по десятый класс, а также студенты учреждений среднего профессионального образования и их педагоги-наставники.

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Школьники из Пермского края стали победителями конкурса «Большая перемена» среди одиннадцатиклассников, который проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму. Ребята выиграли 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. «Пермский край представляли 17 школьников, четверо из них стали победителями среди одиннадцатиклассников и выиграли 1 млн рублей на образование. Победителями среди школьников 9-10-х классов стали трое ребят. Они получат по 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края. Победителями стали ученики пермского лицея №4, гимназии №31, школ №93 и №102, а также чайковской школы №10 и култаевской школы. Уточняется, что в этом году победители получат денежные призы по возрастным категориям. Кроме того, они смогут отправиться в авторские туры по России. Также обещают наградить педагогов-наставников, которые готовили победителей. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что краевые власти заинтересованы в том, чтобы школьники могли проявить свои таланты. «Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог реализовать свои проекты и инициативы. Мы продолжим создавать условия, чтобы ребятам было комфортно жить и учиться в Пермском крае», — отметил губернатор. В четвертом сезоне конкурса «Большая перемена» приняли участие более 3 млн учеников со всей страны. За четыре года существования проекта к нему присоединилось 5 млн ребят с пятого по десятый класс, а также студенты учреждений среднего профессионального образования и их педагоги-наставники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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