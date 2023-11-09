09 ноября 2023

«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» с 1 января 2024 года Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Челябинск с 2024 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании.

«„Аэрофлот“ открывает продажу билетов на прямые перелеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания „Россия“ с 1 января 2024 года», — уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что вылеты из Красноярска во Владивосток будут осуществляться по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. В Челябинск — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.

В список субсидируемых государством направлений воздушных перевозок на 2024 год вошло 11 рейсов из Челябинска. Также просубсидированы два рейса из Магнитогорска.

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Авиакомпания «Аэрофлот» запускает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Челябинск с 2024 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании. «„Аэрофлот“ открывает продажу билетов на прямые перелеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания „Россия“ с 1 января 2024 года», — уточнили в пресс-службе. В компании отметили, что вылеты из Красноярска во Владивосток будут осуществляться по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. В Челябинск — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100. В список субсидируемых государством направлений воздушных перевозок на 2024 год вошло 11 рейсов из Челябинска. Также просубсидированы два рейса из Магнитогорска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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