«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Челябинск

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Челябинск с 2024 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании.
«„Аэрофлот“ открывает продажу билетов на прямые перелеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания „Россия“ с 1 января 2024 года», — уточнили в пресс-службе.
В компании отметили, что вылеты из Красноярска во Владивосток будут осуществляться по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. В Челябинск — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.
В список субсидируемых государством направлений воздушных перевозок на 2024 год вошло 11 рейсов из Челябинска. Также просубсидированы два рейса из Магнитогорска.
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