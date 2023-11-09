«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Челябинск

10 ноября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» с 1 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» запускает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Челябинск с 2024 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании. «„Аэрофлот“ открывает продажу билетов на прямые перелеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания „Россия“ с 1 января 2024 года», — уточнили в пресс-службе. В компании отметили, что вылеты из Красноярска во Владивосток будут осуществляться по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. В Челябинск — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100. В список субсидируемых государством направлений воздушных перевозок на 2024 год вошло 11 рейсов из Челябинска. Также просубсидированы два рейса из Магнитогорска.

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Челябинск с 2024 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании. «„Аэрофлот“ открывает продажу билетов на прямые перелеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск. Рейсы будет выполнять авиакомпания „Россия“ с 1 января 2024 года», — уточнили в пресс-службе. В компании отметили, что вылеты из Красноярска во Владивосток будут осуществляться по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. В Челябинск — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100. В список субсидируемых государством направлений воздушных перевозок на 2024 год вошло 11 рейсов из Челябинска. Также просубсидированы два рейса из Магнитогорска.