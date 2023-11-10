В Магнитогорске подтвердили увольнение 33 сотрудников скорой помощи

В областном минздраве объяснили увольнение сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, за 2022 по октябрь 2023 года уволились 130 сотрудников скорой помощи и были приняты на работу 97 специалистов. Об этом URA.RU сообщили в областном минздраве.

«С 2022 года по октябрь 2023 уволено 130 сотрудников, из которых семь специалистов — врачи, 102 сотрудников среднего медперсонала, 21 водитель. За этот же период трудоустроено 97 сотрудников, это восемь врачей, 74 сотрудника среднего медицинского персонала и 13 водителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что увольнения со станции скорой медицинской помощи Магнитогорска в большинстве случаев связаны с перерасчетом пенсии, после которой сотрудники вновь устраиваются на ту же работу. Часть увольнений связана с трудоустройством в сельскую местность по программе «Земский фельдшер», переездом в другие регионы РФ, увольнением по собственному желанию и другими жизненными ситуациями. В минздраве добавили, что за десять месяцев 2023 года размер средней заработной платы фельдшера составил 51 734 рубля, водителя — 43 247 рублей.

Об массовом увольнении сотрудников скорой помощи сообщили жители Магнитогорска в соцсетях. Так, Надежда С. в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что ушли преимущественно сотрудники, которые работали на две ставки по 15-20 лет и имели богатый опыт и знания. По ее данным, ранее на суточные дежурства заступали 31-33 полные бригады, укомплектованные двумя фельдшерами и водителем, сейчас выходят по 20 неполных бригад.