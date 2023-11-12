Ученые бьют тревогу из-за обмеления второго по величине водохранилища Перми

В Перми уровень Воткинского водохранилища снизился до экстремально низких значений. Об этом рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Сброс из Воткинского водохранилища в октябре и начале ноября значительно превышал приток <…>. В сочетании с режимом работы ГЭС это вызвало экстремальное снижение уровня. Такая ситуация, очевидно, сохранится до апреля», — указано в telegram-канале центра.
Изменить текущее положение вещей могли бы очень сильные и продолжительные дожди в ноябре. Но они не характерны для климата Прикамья. К концу следующей недели ожидается похолодание, реки перейдут в зимний режим.
В последние дни русло Камы в столице региона высохло более чем наполовину, что вызвало недоумение пермяков на фоне периодических осадков. К этому привела рекордная засуха, длившаяся с апреля.
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