ГИБДД выступила со срочным обращением насчет трассы, где погиб спикер свердловской думы. Фото, видео

ГИБДД предупредила о плохом состоянии трасс в Серове, Ивделе и Североуральске

13 ноября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Выпавший на трассе снег начали чистить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчан предупреждают о плохом состоянии дорог на трассах в Серове, Ивделе и Североуральске, где ранее погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. Водителей просят проявлять бдительность и не совершать опасные маневры, которые могут привести к ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИББД по Свердловской области. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в связи с обильным выпадением осадков в виде снега в северной части региона. Призываем водителей к аккуратному вождению в зимних условиях и особой бдительности», — рассказали в пресс-службе. Водителей просят учитывать состояние трассы и избегать рискованных маневров. Авария, в которой погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин, произошла утром 7 ноября на трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Погибший вместе с супругой ехал в Екатеринбург. Навстречу им выехала машина, произошло лобовое столкновение. Вероятный виновник аварии находится в реанимации, состояние супруги политика оценивается как тяжелое. Ильина похоронили 10 ноября в Североуральске. Его место спикера может занять Марина Ус.

Свердловчан предупреждают о плохом состоянии дорог на трассах в Серове, Ивделе и Североуральске, где ранее погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. Водителей просят проявлять бдительность и не совершать опасные маневры, которые могут привести к ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГИББД по Свердловской области. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в связи с обильным выпадением осадков в виде снега в северной части региона. Призываем водителей к аккуратному вождению в зимних условиях и особой бдительности», — рассказали в пресс-службе. Водителей просят учитывать состояние трассы и избегать рискованных маневров. Авария, в которой погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин, произошла утром 7 ноября на трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Погибший вместе с супругой ехал в Екатеринбург. Навстречу им выехала машина, произошло лобовое столкновение. Вероятный виновник аварии находится в реанимации, состояние супруги политика оценивается как тяжелое. Ильина похоронили 10 ноября в Североуральске. Его место спикера может занять Марина Ус.