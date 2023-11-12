12 ноября 2023

В Челябинске сообщили о минировании аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту «Курчатов». Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Сообщение о минировании аэропорта оказалось ложным Фото:

В Челябинске неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта имени И. В. Курчатова. Эту информацию URA.RU подтвердили в аэропорту. По словам и. о. руководителя службы планирования и управления производством аэропорта Данилы Дыринга, сообщение оказалось ложным.

«Поступило сообщение о минировании. Приезжали силовики. Проверяли. Взрывчатых устройств и веществ не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил URA.RU Дыринг.

По данным URA.RU, сейчас звонившего разыскивают. Его номер был зафиксирован. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на определение его владельца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

URA.RU связалось с пресс-службой транспортной полиции по УрФО. Там от комментариев воздержались.

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В Челябинске неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта имени И. В. Курчатова. Эту информацию URA.RU подтвердили в аэропорту. По словам и. о. руководителя службы планирования и управления производством аэропорта Данилы Дыринга, сообщение оказалось ложным. «Поступило сообщение о минировании. Приезжали силовики. Проверяли. Взрывчатых устройств и веществ не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил URA.RU Дыринг. По данным URA.RU, сейчас звонившего разыскивают. Его номер был зафиксирован. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на определение его владельца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU связалось с пресс-службой транспортной полиции по УрФО. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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