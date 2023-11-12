В Челябинске сообщили о минировании аэропорта

Сообщение о минировании аэропорта оказалось ложным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта имени И. В. Курчатова. Эту информацию URA.RU подтвердили в аэропорту. По словам и. о. руководителя службы планирования и управления производством аэропорта Данилы Дыринга, сообщение оказалось ложным.

«Поступило сообщение о минировании. Приезжали силовики. Проверяли. Взрывчатых устройств и веществ не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил URA.RU Дыринг.

По данным URA.RU, сейчас звонившего разыскивают. Его номер был зафиксирован. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на определение его владельца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

URA.RU связалось с пресс-службой транспортной полиции по УрФО. Там от комментариев воздержались.