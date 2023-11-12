12 ноября 2023

Свердловская область потратит 320 млн рублей на выборы президента России

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Выборы-2021: 17 сентября. Екатеринбург , флаг россии, голосование, выборы в россии
Президентские выборы в России запланированы на март 2024 года Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Свердловская область потратит на проведение выборов президента России более 320 млн рублей. Такая сумма указана в проекте регионального бюджета на 2024 год, опубликованного на портале правовой информации. При этом в 2018 году затраты были значительно выше — Центральная избирательная комиссия выделяла свердловскому избиркому 375,4 млн рублей.

Расходы заложены в статье «оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти и в информировании избирателей». Такой формат финансирования применят впервые — право выделять деньги на политические кампании федерального уровня областная власть получила только в 2023 году — после того, как Госдума в мае одобрила соответствующий законопроект.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в выборах.

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Свердловская область потратит на проведение выборов президента России более 320 млн рублей. Такая сумма указана в проекте регионального бюджета на 2024 год, опубликованного на портале правовой информации. При этом в 2018 году затраты были значительно выше — Центральная избирательная комиссия выделяла свердловскому избиркому 375,4 млн рублей. Расходы заложены в статье «оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти и в информировании избирателей». Такой формат финансирования применят впервые — право выделять деньги на политические кампании федерального уровня областная власть получила только в 2023 году — после того, как Госдума в мае одобрила соответствующий законопроект. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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