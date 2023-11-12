Свердловская область потратит 320 млн рублей на выборы президента России

13 ноября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Президентские выборы в России запланированы на март 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Свердловская область потратит на проведение выборов президента России более 320 млн рублей. Такая сумма указана в проекте регионального бюджета на 2024 год, опубликованного на портале правовой информации. При этом в 2018 году затраты были значительно выше — Центральная избирательная комиссия выделяла свердловскому избиркому 375,4 млн рублей. Расходы заложены в статье «оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти и в информировании избирателей». Такой формат финансирования применят впервые — право выделять деньги на политические кампании федерального уровня областная власть получила только в 2023 году — после того, как Госдума в мае одобрила соответствующий законопроект. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в выборах.

Свердловская область потратит на проведение выборов президента России более 320 млн рублей. Такая сумма указана в проекте регионального бюджета на 2024 год, опубликованного на портале правовой информации. При этом в 2018 году затраты были значительно выше — Центральная избирательная комиссия выделяла свердловскому избиркому 375,4 млн рублей. Расходы заложены в статье «оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти и в информировании избирателей». Такой формат финансирования применят впервые — право выделять деньги на политические кампании федерального уровня областная власть получила только в 2023 году — после того, как Госдума в мае одобрила соответствующий законопроект. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в выборах.