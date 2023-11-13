Пермячку оштрафовали за оскорбления в общедомовом чате

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, бумаги, сотовый телефон, бухгалтерия, документы, женские руки
Пермячка отправила оскорбительное сообщение в публичную группу Фото:

Пермячка нецензурно обругала в группе общедомового чата соседку и получила штраф. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

«Между двумя жительницами Свердловского района Перми произошел конфликт в группе общедомового чата многоквартирного дома. В ходе удаленной беседы одна из них написала грубую нецензурную брань, отправив сообщение для просмотра в открытом доступе мессенджера, используемого для публичного обсуждения вопросов среди жильцов дома», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пермячка, которая обматерила в чате соседку по дому, была оштрафована по решению мирового судьи на пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее в Пермском крае жительница города Чайковский получила штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Пермячка в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. В региональной прокуратуре заявили, что он унизила честь и достоинство врачей.

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Пермячка нецензурно обругала в группе общедомового чата соседку и получила штраф. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Между двумя жительницами Свердловского района Перми произошел конфликт в группе общедомового чата многоквартирного дома. В ходе удаленной беседы одна из них написала грубую нецензурную брань, отправив сообщение для просмотра в открытом доступе мессенджера, используемого для публичного обсуждения вопросов среди жильцов дома», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. По данным прокуратуры, пермячка, которая обматерила в чате соседку по дому, была оштрафована по решению мирового судьи на пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. Ранее в Пермском крае жительница города Чайковский получила штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Пермячка в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. В региональной прокуратуре заявили, что он унизила честь и достоинство врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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