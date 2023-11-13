Пермячку оштрафовали за оскорбления в общедомовом чате

13 ноября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Пермячка отправила оскорбительное сообщение в публичную группу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермячка нецензурно обругала в группе общедомового чата соседку и получила штраф. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Между двумя жительницами Свердловского района Перми произошел конфликт в группе общедомового чата многоквартирного дома. В ходе удаленной беседы одна из них написала грубую нецензурную брань, отправив сообщение для просмотра в открытом доступе мессенджера, используемого для публичного обсуждения вопросов среди жильцов дома», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. По данным прокуратуры, пермячка, которая обматерила в чате соседку по дому, была оштрафована по решению мирового судьи на пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. Ранее в Пермском крае жительница города Чайковский получила штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Пермячка в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. В региональной прокуратуре заявили, что он унизила честь и достоинство врачей.

Пермячка нецензурно обругала в группе общедомового чата соседку и получила штраф. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Между двумя жительницами Свердловского района Перми произошел конфликт в группе общедомового чата многоквартирного дома. В ходе удаленной беседы одна из них написала грубую нецензурную брань, отправив сообщение для просмотра в открытом доступе мессенджера, используемого для публичного обсуждения вопросов среди жильцов дома», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. По данным прокуратуры, пермячка, которая обматерила в чате соседку по дому, была оштрафована по решению мирового судьи на пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. Ранее в Пермском крае жительница города Чайковский получила штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Пермячка в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. В региональной прокуратуре заявили, что он унизила честь и достоинство врачей.