Жительницу Прикамья наказали за оскорбление медиков в соцсети

02 июня 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Жительница города Чайковский заплатит штраф за оскорбление медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае жительница города Чайковский заплатит штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Жительница Чайковского в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. При этом она унизила честь и достоинство врачей», — уточняет ведомство. По информации ведомства, постановлением мирового судьи участка № 2 Чайковского, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что штраф за размещение в соцсети «ВКонтакте» фотографии заплатит жительница Краснокамска. За пост с фотографией, на которой запечатлено пять человек, женщина заплатит по три тысячи рублей двоим истцам.

В Пермском крае жительница города Чайковский заплатит штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Жительница Чайковского в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. При этом она унизила честь и достоинство врачей», — уточняет ведомство. По информации ведомства, постановлением мирового судьи участка № 2 Чайковского, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что штраф за размещение в соцсети «ВКонтакте» фотографии заплатит жительница Краснокамска. За пост с фотографией, на которой запечатлено пять человек, женщина заплатит по три тысячи рублей двоим истцам.