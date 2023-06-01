01 июня 2023

Жительницу Прикамья наказали за оскорбление медиков в соцсети

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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Жительница города Чайковский заплатит штраф за оскорбление медиков Фото:

В Пермском крае жительница города Чайковский заплатит штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Жительница Чайковского в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. При этом она унизила честь и достоинство врачей», — уточняет ведомство.

По информации ведомства, постановлением мирового судьи участка № 2 Чайковского, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что штраф за размещение в соцсети «ВКонтакте» фотографии заплатит жительница Краснокамска. За пост с фотографией, на которой запечатлено пять человек, женщина заплатит по три тысячи рублей двоим истцам.

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В Пермском крае жительница города Чайковский заплатит штраф за оскорбление сотрудников скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Жительница Чайковского в марте 2023 года опубликовала в соцсети комментарий с оскорблениями в адрес медиков. При этом она унизила честь и достоинство врачей», — уточняет ведомство. По информации ведомства, постановлением мирового судьи участка № 2 Чайковского, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что штраф за размещение в соцсети «ВКонтакте» фотографии заплатит жительница Краснокамска. За пост с фотографией, на которой запечатлено пять человек, женщина заплатит по три тысячи рублей двоим истцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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