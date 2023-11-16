Губернатор Текслер отчитал строителей за срыв сроков сдачи школы в Снежинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что нехватка кадров — не оправдание, когда речь идет о детях Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 ноября раскритиковал подрядчика за срыв срока сдачи школы в Снежинске. Жесткие заявления глава региона сделал во время рабочего визита в город.

«Вы должны понимать ответственность по срокам. Речь идет о школе, о детях… Дети должны пойти в школу в третьей четверти. Только попробуйте этого не сделать», — цитирует губернатора издание «Первый областной».

Визит Текслера в школу № 125 состоялся в рамках рабочей поездки губернатора в Снежинск. С марта 2023 года в школе идет капремонт, который должен был завершиться в ноябре.

Представитель подрядчика объяснил срыв сроков тем, что в закрытом городе трудно найти рабочие руки, и ему не хватает рабочих. Текслер заявил, что это обстоятельство нужно было предусмотреть при заключении контракта и обеспечить себя кадрами заранее.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 ноября раскритиковал подрядчика за срыв срока сдачи школы в Снежинске. Жесткие заявления глава региона сделал во время рабочего визита в город. «Вы должны понимать ответственность по срокам. Речь идет о школе, о детях… Дети должны пойти в школу в третьей четверти. Только попробуйте этого не сделать», — цитирует губернатора издание «Первый областной». Визит Текслера в школу № 125 состоялся в рамках рабочей поездки губернатора в Снежинск. С марта 2023 года в школе идет капремонт, который должен был завершиться в ноябре. Представитель подрядчика объяснил срыв сроков тем, что в закрытом городе трудно найти рабочие руки, и ему не хватает рабочих. Текслер заявил, что это обстоятельство нужно было предусмотреть при заключении контракта и обеспечить себя кадрами заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...