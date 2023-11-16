Губернатор Текслер отчитал строителей за срыв сроков сдачи школы в Снежинске

Алексей Текслер заявил, что нехватка кадров — не оправдание, когда речь идет о детях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 ноября раскритиковал подрядчика за срыв срока сдачи школы в Снежинске. Жесткие заявления глава региона сделал во время рабочего визита в город.

«Вы должны понимать ответственность по срокам. Речь идет о школе, о детях… Дети должны пойти в школу в третьей четверти. Только попробуйте этого не сделать», — цитирует губернатора издание «Первый областной».

Визит Текслера в школу № 125 состоялся в рамках рабочей поездки губернатора в Снежинск. С марта 2023 года в школе идет капремонт, который должен был завершиться в ноябре.

Представитель подрядчика объяснил срыв сроков тем, что в закрытом городе трудно найти рабочие руки, и ему не хватает рабочих. Текслер заявил, что это обстоятельство нужно было предусмотреть при заключении контракта и обеспечить себя кадрами заранее.