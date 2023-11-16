Глава СК ждет доклад о пострадавшем работнике челябинского завода

17 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту травмирования работника на Челябинском трубопрокатном заводе. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства 17 ноября, причиной стало несогласие пострадавшего работника с результатом расследования. «Мужчина выразил несогласие с ходом установления обстоятельств получения им производственной травмы. В июле текущего года при производстве работ на станке часть обрабатываемого изделия попала ему в голову, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения. Мужчина полагает, что причиной несчастного случая послужило неисправное оборудование», — сообщает пресс-служба СК РФ. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя челябинского управления следкома Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту травмирования работника на Челябинском трубопрокатном заводе. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства 17 ноября, причиной стало несогласие пострадавшего работника с результатом расследования. «Мужчина выразил несогласие с ходом установления обстоятельств получения им производственной травмы. В июле текущего года при производстве работ на станке часть обрабатываемого изделия попала ему в голову, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения. Мужчина полагает, что причиной несчастного случая послужило неисправное оборудование», — сообщает пресс-служба СК РФ. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя челябинского управления следкома Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.