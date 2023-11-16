16 ноября 2023

Глава СК ждет доклад о пострадавшем работнике челябинского завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту травмирования работника на Челябинском трубопрокатном заводе. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства 17 ноября, причиной стало несогласие пострадавшего работника с результатом расследования.

«Мужчина выразил несогласие с ходом установления обстоятельств получения им производственной травмы. В июле текущего года при производстве работ на станке часть обрабатываемого изделия попала ему в голову, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения. Мужчина полагает, что причиной несчастного случая послужило неисправное оборудование», — сообщает пресс-служба СК РФ.

До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя челябинского управления следкома Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту травмирования работника на Челябинском трубопрокатном заводе. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства 17 ноября, причиной стало несогласие пострадавшего работника с результатом расследования. «Мужчина выразил несогласие с ходом установления обстоятельств получения им производственной травмы. В июле текущего года при производстве работ на станке часть обрабатываемого изделия попала ему в голову, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения. Мужчина полагает, что причиной несчастного случая послужило неисправное оборудование», — сообщает пресс-служба СК РФ. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим Бастрыкин поручил и. о. руководителя челябинского управления следкома Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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