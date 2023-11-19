AT: ВСУ отказываются сражаться за Киев после побега украинского летчика

19 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Украинцы не хотят воевать за ВСУ и бегут из своей страны, пишет American Thinker Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огромное количество украинских мужчин бегут из страны, чтобы избежать призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Западные аналитики, ссылаясь на данные пограничных служб, сообщают о 19 740 сбежавших граждан. Об этом написала обозреватель Моника Шоуолтер. Западные журналисты начали поднимать эту тему после того, как в Россию сбежал украинский летчик 18 ноября. «Огромное количество молодых украинских мужчин бежали из страны, чтобы избежать призыва в армию для борьбы с Россией. С момента начала расследования 19 740 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет <…> покинули Украину», — подчеркнула Моника Шоуолтер в материале для American Thinker. Она также отметила, что беженцы покидают свою страну незаконно. Под конец материала обозреватель задалась вопросом, стоит ли поддерживать Украину, если граждане ее страны сами не хотят воевать за нее. В Россию 18 ноября прилетел летчик ВВС Украины, который с самого начала спецоперации оказывал помощь российской армии. Отмечается, что тот помогал информацией и другими способами с начала СВО. О сбежавших украинцах сообщалось и ранее. Например, немецкие журналисты писали, что мужчины на Украине переодевались в женщин и бежали из страны, чтобы избежать мобилизации.

Огромное количество украинских мужчин бегут из страны, чтобы избежать призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Западные аналитики, ссылаясь на данные пограничных служб, сообщают о 19 740 сбежавших граждан. Об этом написала обозреватель Моника Шоуолтер. Западные журналисты начали поднимать эту тему после того, как в Россию сбежал украинский летчик 18 ноября. «Огромное количество молодых украинских мужчин бежали из страны, чтобы избежать призыва в армию для борьбы с Россией. С момента начала расследования 19 740 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет <…> покинули Украину», — подчеркнула Моника Шоуолтер в материале для American Thinker. Она также отметила, что беженцы покидают свою страну незаконно. Под конец материала обозреватель задалась вопросом, стоит ли поддерживать Украину, если граждане ее страны сами не хотят воевать за нее. В Россию 18 ноября прилетел летчик ВВС Украины, который с самого начала спецоперации оказывал помощь российской армии. Отмечается, что тот помогал информацией и другими способами с начала СВО. О сбежавших украинцах сообщалось и ранее. Например, немецкие журналисты писали, что мужчины на Украине переодевались в женщин и бежали из страны, чтобы избежать мобилизации.