В челябинский техникум завезли молоко и сметану сомнительного происхождения

В Троицкий технологический техникум (Челябинская область) завезли 30 килограмм молока и пять килограммов сметаны сомнительного происхождения. О том, что производитель нарушил прослеживаемость продуктов, URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.
«По документам из 35 кг сырого молока (3,6%) выработали 30 кг молока пастеризованного (2,5%) и 5 кг сметаны (15%). Это технологически невозможно. Продукция была отгружена в Троицкий технологический техникум», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Ведомство пришло к выводу, что производитель нарушил прослеживаемость по сырью. Так были нарушены требования закона «О качестве и безопасности пищевой продукции». В техникум направили информационное письмо. Ветеринару, ответственному за оформление продуктов, вынесли предупреждение в электронной системе отслеживания. Предприятию ведомство направило предостережение.
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