19 ноября 2023
18 ноября 2023

В челябинский техникум завезли молоко и сметану сомнительного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
Производитель нарушил прослеживаемость молочной продукции по сырью Фото:

В Троицкий технологический техникум (Челябинская область) завезли 30 килограмм молока и пять килограммов сметаны сомнительного происхождения. О том, что производитель нарушил прослеживаемость продуктов, URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«По документам из 35 кг сырого молока (3,6%) выработали 30 кг молока пастеризованного (2,5%) и 5 кг сметаны (15%). Это технологически невозможно. Продукция была отгружена в Троицкий технологический техникум», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Ведомство пришло к выводу, что производитель нарушил прослеживаемость по сырью. Так были нарушены требования закона «О качестве и безопасности пищевой продукции». В техникум направили информационное письмо. Ветеринару, ответственному за оформление продуктов, вынесли предупреждение в электронной системе отслеживания. Предприятию ведомство направило предостережение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицкий технологический техникум (Челябинская область) завезли 30 килограмм молока и пять килограммов сметаны сомнительного происхождения. О том, что производитель нарушил прослеживаемость продуктов, URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «По документам из 35 кг сырого молока (3,6%) выработали 30 кг молока пастеризованного (2,5%) и 5 кг сметаны (15%). Это технологически невозможно. Продукция была отгружена в Троицкий технологический техникум», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Ведомство пришло к выводу, что производитель нарушил прослеживаемость по сырью. Так были нарушены требования закона «О качестве и безопасности пищевой продукции». В техникум направили информационное письмо. Ветеринару, ответственному за оформление продуктов, вынесли предупреждение в электронной системе отслеживания. Предприятию ведомство направило предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...