В Екатеринбург привезли тонны искусственных елок

Основным поставщиком елок стал Китай
В Екатеринбург привезли шесть тонн искусственных елок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Традиционно пик новогодних поставок приходится на май и июнь, сейчас мы оформляем последние партии искусственных елок, гирлянд и игрушек. В поставке шести тонн — елки из разных материалов и разной высоты. <…> Поэтому без главных атрибутов нового года уральцы не останутся», — отметили в ведомстве.
С начала января в Свердловскую область было ввезено 400 тонн новогодних товаров на 900 тысяч долларов. Основным поставщиком стал Китай. Большую часть поставок составляют искусственные елки (90%).
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