19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Екатеринбург привезли тонны искусственных елок

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Основным поставщиком елок стал Китай Фото:

В Екатеринбург привезли шесть тонн искусственных елок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Традиционно пик новогодних поставок приходится на май и июнь, сейчас мы оформляем последние партии искусственных елок, гирлянд и игрушек. В поставке шести тонн — елки из разных материалов и разной высоты. <…> Поэтому без главных атрибутов нового года уральцы не останутся», — отметили в ведомстве.

С начала января в Свердловскую область было ввезено 400 тонн новогодних товаров на 900 тысяч долларов. Основным поставщиком стал Китай. Большую часть поставок составляют искусственные елки (90%).

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В Екатеринбург привезли шесть тонн искусственных елок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Традиционно пик новогодних поставок приходится на май и июнь, сейчас мы оформляем последние партии искусственных елок, гирлянд и игрушек. В поставке шести тонн — елки из разных материалов и разной высоты. <…> Поэтому без главных атрибутов нового года уральцы не останутся», — отметили в ведомстве. С начала января в Свердловскую область было ввезено 400 тонн новогодних товаров на 900 тысяч долларов. Основным поставщиком стал Китай. Большую часть поставок составляют искусственные елки (90%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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