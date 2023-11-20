Челябинские туристы полюбили трансферы в отель на лимузинах

Путешественники захотели добираться до отелей на дорогих авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туристы из Челябинска стали заказывать услуги трансфера в отель на лимузине. Как URA.RU рассказали участники туристического рынка, сокращение сегмента дешевых туров спровоцировало рост доли тех, кто пользуется вип-услугами.

«Челябинские путешественники готовы доплачивать, чтобы получить обслуживание в бизнес-классе самолета. Также некоторые просят организовать индивидуальный трансфер из аэропорта до отеля на лимузине», — рассказала URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Доля пользователей luxury-услуг выросла за счет снижения сегмента доступных туров. Оставшиеся туристы, кто летит за рубеж, интересуются эксклюзивным обслуживанием. Среди других пожеланий, отметила Лобода, наличие букета цветов в номер отеля и индивидуальный консьерж, готовый выполнить пожелания гостей в любое время суток. Для некоторых важны цветовая гамма в номере и раннее заселение в гостиницу. С подобными пожеланиями турагентства часто сталкиваются, бронируя туры в ОАЭ и на Мальдивы.

«Доступность туров делала рядовой практику оформления комбинированных туров, например, с одновременным посещением Испании и Франции. Теперь подобные пожелания относим к категории необычных. А недавно туристы попросили забронировать им отель на Бали на месяц», — отметила директор компании «Панорама» Светлана Заплавская.

С необычным пожеланием столкнулись в компании «Островок». Туристы попросили специалистов оформить посадочные места в самолете поближе к туалетной комнате. В сентябре представители турагентств рассказывали, что туристы из Челябинска стали интересоваться услугой доставки до турецких курортов на частных самолетах.