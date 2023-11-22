В ХМАО сотрудники полиции помогли пермячке добраться до дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в поддержку СВО "Крымская весна". Курган, полиция
Пермячка пыталась как можно скорее добраться до родных автостопом Фото:

Сотрудники ДПС Нефтеюганска помогли согреться и найти транспорт жительнице Перми, которую заметили идущей пешком по трассе в мороз. В семье женщины случилось несчастье, и она решила автостопом добраться из Нижневартовска, где работает, до Перми. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала на своем сайте.

«Накануне на автодороге „Нефтеюганск — Сургут“ инспекторы дорожно-патрульной службы Нияз Ягафаров и Александр Панченко, следуя по маршруту патрулирования, заметили идущую по проезжей части женщину. <…> Учитывая погодные условия, а также опасный участок дороги, инспекторы ДПС посадили женщину в патрульный автомобиль, чтобы согреться и стали искать попутный транспорт, который может довезти ее до родного города», — сообщили на сайте полиции ХМАО. В итоге сотрудники ДПС смогли помочь женщине, и она отправилась в родной город.

Женщина работает в Нижневартовске вахтовым методом, но внезапно в ее семье случилось несчастье. Ближайших рейсов до Перми не оказалось, и, чтобы как можно скорее добраться до дома, она решила поехать автостопом.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ДПС Нефтеюганска помогли согреться и найти транспорт жительнице Перми, которую заметили идущей пешком по трассе в мороз. В семье женщины случилось несчастье, и она решила автостопом добраться из Нижневартовска, где работает, до Перми. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала на своем сайте. «Накануне на автодороге „Нефтеюганск — Сургут“ инспекторы дорожно-патрульной службы Нияз Ягафаров и Александр Панченко, следуя по маршруту патрулирования, заметили идущую по проезжей части женщину. <…> Учитывая погодные условия, а также опасный участок дороги, инспекторы ДПС посадили женщину в патрульный автомобиль, чтобы согреться и стали искать попутный транспорт, который может довезти ее до родного города», — сообщили на сайте полиции ХМАО. В итоге сотрудники ДПС смогли помочь женщине, и она отправилась в родной город. Женщина работает в Нижневартовске вахтовым методом, но внезапно в ее семье случилось несчастье. Ближайших рейсов до Перми не оказалось, и, чтобы как можно скорее добраться до дома, она решила поехать автостопом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...