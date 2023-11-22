В ХМАО сотрудники полиции помогли пермячке добраться до дома

22 ноября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Пермячка пыталась как можно скорее добраться до родных автостопом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ДПС Нефтеюганска помогли согреться и найти транспорт жительнице Перми, которую заметили идущей пешком по трассе в мороз. В семье женщины случилось несчастье, и она решила автостопом добраться из Нижневартовска, где работает, до Перми. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала на своем сайте. «Накануне на автодороге „Нефтеюганск — Сургут“ инспекторы дорожно-патрульной службы Нияз Ягафаров и Александр Панченко, следуя по маршруту патрулирования, заметили идущую по проезжей части женщину. <…> Учитывая погодные условия, а также опасный участок дороги, инспекторы ДПС посадили женщину в патрульный автомобиль, чтобы согреться и стали искать попутный транспорт, который может довезти ее до родного города», — сообщили на сайте полиции ХМАО. В итоге сотрудники ДПС смогли помочь женщине, и она отправилась в родной город. Женщина работает в Нижневартовске вахтовым методом, но внезапно в ее семье случилось несчастье. Ближайших рейсов до Перми не оказалось, и, чтобы как можно скорее добраться до дома, она решила поехать автостопом.

Сотрудники ДПС Нефтеюганска помогли согреться и найти транспорт жительнице Перми, которую заметили идущей пешком по трассе в мороз. В семье женщины случилось несчастье, и она решила автостопом добраться из Нижневартовска, где работает, до Перми. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала на своем сайте. «Накануне на автодороге „Нефтеюганск — Сургут“ инспекторы дорожно-патрульной службы Нияз Ягафаров и Александр Панченко, следуя по маршруту патрулирования, заметили идущую по проезжей части женщину. <…> Учитывая погодные условия, а также опасный участок дороги, инспекторы ДПС посадили женщину в патрульный автомобиль, чтобы согреться и стали искать попутный транспорт, который может довезти ее до родного города», — сообщили на сайте полиции ХМАО. В итоге сотрудники ДПС смогли помочь женщине, и она отправилась в родной город. Женщина работает в Нижневартовске вахтовым методом, но внезапно в ее семье случилось несчастье. Ближайших рейсов до Перми не оказалось, и, чтобы как можно скорее добраться до дома, она решила поехать автостопом.