Мужчина приехал на шоу с десертами из карамели
Кондитер из Златоуста (Челябинская область) Павел Васильев принял участие в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!». В эфире мужчина появится вечером 22 ноября, сообщили в пресс-службе телеканала.
«В новом выпуске шоу „Король десертов“ принял участие Павел Васильев из Златоуста. Павел любит работать с карамелью», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Выход шоу назначен на вечер 22 ноября. Кондитеры приезжают на передачу ради борьбы за главный приз: миллион рублей и установки мирового рекорда в финале сезона.
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