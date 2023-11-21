21 ноября 2023

Челябинский кондитер приехал на шоу кулинарных рекордов «Король Десертов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторана "Итальянцы". Екатеринбург, торт, десерт
Мужчина приехал на шоу с десертами из карамели Фото:

Кондитер из Златоуста (Челябинская область) Павел Васильев принял участие в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!». В эфире мужчина появится вечером 22 ноября, сообщили в пресс-службе телеканала.

«В новом выпуске шоу „Король десертов“ принял участие Павел Васильев из Златоуста. Павел любит работать с карамелью», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Выход шоу назначен на вечер 22 ноября. Кондитеры приезжают на передачу ради борьбы за главный приз: миллион рублей и установки мирового рекорда в финале сезона.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кондитер из Златоуста (Челябинская область) Павел Васильев принял участие в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!». В эфире мужчина появится вечером 22 ноября, сообщили в пресс-службе телеканала. «В новом выпуске шоу „Король десертов“ принял участие Павел Васильев из Златоуста. Павел любит работать с карамелью», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выход шоу назначен на вечер 22 ноября. Кондитеры приезжают на передачу ради борьбы за главный приз: миллион рублей и установки мирового рекорда в финале сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...