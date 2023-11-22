В челябинске с 19 ноября разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Фото и особыми приметами подростка поделились волонтеры поисково-спасательной группы.
«Гусарова Эльнара Константиновна, 17 лет. 19 ноября ушла с адреса — улица Рабоче-Крестьянская, дом 26а, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообществе группы «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что рост девушки составляет 165 см, телосложение спортивное, глаза зелено-карие, волосы короткие, корни темные, концы светлые. Особые приметы — на правом бедре татуировка — нож с надписью. Была одета в короткую зеленую куртку, кепку черного цвета, штаны черные с большими карманами, черные кроссовки.
Ранее в Магнитогорске пропал 11-летний мальчик. Ребенок найден, жив.
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