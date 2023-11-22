22 ноября 2023

В Челябинске четвертый день ищут пропавшую девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, девушка, зима, будущее, шуба, снегопад, климат
Девушка потерялась 19 ноября Фото:

В челябинске с 19 ноября разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Фото и особыми приметами подростка поделились волонтеры поисково-спасательной группы.

«Гусарова Эльнара Константиновна, 17 лет. 19 ноября ушла с адреса — улица Рабоче-Крестьянская, дом 26а, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообществе группы «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что рост девушки составляет 165 см, телосложение спортивное, глаза зелено-карие, волосы короткие, корни темные, концы светлые. Особые приметы — на правом бедре татуировка — нож с надписью. Была одета в короткую зеленую куртку, кепку черного цвета, штаны черные с большими карманами, черные кроссовки.

Ранее в Магнитогорске пропал 11-летний мальчик. Ребенок найден, жив.

Девушку ищут с 19 ноября
Девушку ищут с 19 ноября

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинске с 19 ноября разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Фото и особыми приметами подростка поделились волонтеры поисково-спасательной группы. «Гусарова Эльнара Константиновна, 17 лет. 19 ноября ушла с адреса — улица Рабоче-Крестьянская, дом 26а, и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообществе группы «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что рост девушки составляет 165 см, телосложение спортивное, глаза зелено-карие, волосы короткие, корни темные, концы светлые. Особые приметы — на правом бедре татуировка — нож с надписью. Была одета в короткую зеленую куртку, кепку черного цвета, штаны черные с большими карманами, черные кроссовки. Ранее в Магнитогорске пропал 11-летний мальчик. Ребенок найден, жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...