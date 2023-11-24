Пермяк работал на мошенников, думая, что передает взятку

24 ноября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Вместо взятки пермяк отдавал мошенникам деньги их жертв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Соликамска (Пермский край) судят за работу на мошенников, которые с помощью посредника переводили на счет деньги, полученные от обманутых жертв. В суде пермяк оправдывался тем, что считал, что передает взятку некому чиновнику, а про мошенников он не знал. Об этом сообщается в Соликамском городском суде. «Подсудимый, исполняя указания неустановленного лица, добросовестно заблуждаясь в его истинных намерениях, будучи убежденным, что совершает посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) за обещанное денежное вознаграждение, по поручению взяткополучателя, 31.07.2023 в вечернее время, прибыл в квартиру, где получил от жертвы денежные средства в сумме 250000 рублей для непосредственной передачи взятки взяткополучателю», — говорится в решении. Мужчине на время судебных разбирательств запретили ряд определенных действий. Как позже выяснилось, соликамец на самом деле переводил на чужой счет деньги, которые мошенники обманным путем получили от пенсионерки. Злоумышленники позвонили бабушке и сказали, что ее внучка якобы попала в ДТП и ей грозит тюремный срок за это. Чтобы этого не допустить, мошенники убедили пенсионерку перевести им 250 тысяч рублей, что женщина и сделала. Деньги получил подсудимый, который оставил себе 5 тысяч рублей, а остальные средства перевел на счет неизвестных лиц. Мошенники, на которых работал наивный соликамец, позже совершили еще несколько афер, однако силовикам пока не удалось их установить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Соликамска (Пермский край) судят за работу на мошенников, которые с помощью посредника переводили на счет деньги, полученные от обманутых жертв. В суде пермяк оправдывался тем, что считал, что передает взятку некому чиновнику, а про мошенников он не знал. Об этом сообщается в Соликамском городском суде. «Подсудимый, исполняя указания неустановленного лица, добросовестно заблуждаясь в его истинных намерениях, будучи убежденным, что совершает посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) за обещанное денежное вознаграждение, по поручению взяткополучателя, 31.07.2023 в вечернее время, прибыл в квартиру, где получил от жертвы денежные средства в сумме 250000 рублей для непосредственной передачи взятки взяткополучателю», — говорится в решении. Мужчине на время судебных разбирательств запретили ряд определенных действий. Как позже выяснилось, соликамец на самом деле переводил на чужой счет деньги, которые мошенники обманным путем получили от пенсионерки. Злоумышленники позвонили бабушке и сказали, что ее внучка якобы попала в ДТП и ей грозит тюремный срок за это. Чтобы этого не допустить, мошенники убедили пенсионерку перевести им 250 тысяч рублей, что женщина и сделала. Деньги получил подсудимый, который оставил себе 5 тысяч рублей, а остальные средства перевел на счет неизвестных лиц. Мошенники, на которых работал наивный соликамец, позже совершили еще несколько афер, однако силовикам пока не удалось их установить.