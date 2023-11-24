Челябинец домогался до школьницы в салоне троллейбуса

Мужчина домогался до 9-летней школьницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске местный житель домогался до 9-летней школьницы в салоне троллейбуса. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, после написания заявления в правоохранительные органы мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

«Мужчина сначала стоял со школьницей на остановке. На входе в троллейбус он стол домогаться до нее. Совершать развратные действия», — рассказал источник.

По данным URA.RU, ранее мужчину уже привлекали к ответственности за развратные действия. Также он был судим за кражу. После задержания его отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.