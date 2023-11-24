Свердловчане попросили о помощи главу СКР Бастрыкина

24 ноября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Жители свердловского села жалуются на работу карьера по добыче песка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Большая Грязнуха (Свердловская область) пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на деятельность карьера по добыче песка, который загрязняет окружающую среду. Свердловчане обращались в разные инстанции, но безрезультатно. «Вблизи населенного пункта начал функционировать карьер по добыче песка. Подъездные дороги к нему проходят по улицам, вдоль жилых домов, а также через водоем, что привело к его частичному осушению. В результате уничтожены природные родники, загрязнены плодородные земли, жители вынуждены дышать пылью. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Жители Большой Грязнухи заметили, что с началом работ по добыче песка частично высох ближайший водоем, полностью пересохли несколько лесных родников, а плодородные земли оказались испорчены. Кроме того, в самом селе стало трудно дышать от пыли, разносящейся с карьера и от грузовиков. Обращения сельчан в местные инстанции не были замечены. Надежда на исправление ситуации появилась, когда местные жители дозвонились на телефонную линию Информационного центра СК России.

Жители села Большая Грязнуха (Свердловская область) пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на деятельность карьера по добыче песка, который загрязняет окружающую среду. Свердловчане обращались в разные инстанции, но безрезультатно. «Вблизи населенного пункта начал функционировать карьер по добыче песка. Подъездные дороги к нему проходят по улицам, вдоль жилых домов, а также через водоем, что привело к его частичному осушению. В результате уничтожены природные родники, загрязнены плодородные земли, жители вынуждены дышать пылью. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Жители Большой Грязнухи заметили, что с началом работ по добыче песка частично высох ближайший водоем, полностью пересохли несколько лесных родников, а плодородные земли оказались испорчены. Кроме того, в самом селе стало трудно дышать от пыли, разносящейся с карьера и от грузовиков. Обращения сельчан в местные инстанции не были замечены. Надежда на исправление ситуации появилась, когда местные жители дозвонились на телефонную линию Информационного центра СК России.