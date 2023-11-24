Свердловчане попросили о помощи главу СКР Бастрыкина

Жители села Большая Грязнуха (Свердловская область) пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на деятельность карьера по добыче песка, который загрязняет окружающую среду. Свердловчане обращались в разные инстанции, но безрезультатно.
«Вблизи населенного пункта начал функционировать карьер по добыче песка. Подъездные дороги к нему проходят по улицам, вдоль жилых домов, а также через водоем, что привело к его частичному осушению. В результате уничтожены природные родники, загрязнены плодородные земли, жители вынуждены дышать пылью. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Жители Большой Грязнухи заметили, что с началом работ по добыче песка частично высох ближайший водоем, полностью пересохли несколько лесных родников, а плодородные земли оказались испорчены. Кроме того, в самом селе стало трудно дышать от пыли, разносящейся с карьера и от грузовиков. Обращения сельчан в местные инстанции не были замечены. Надежда на исправление ситуации появилась, когда местные жители дозвонились на телефонную линию Информационного центра СК России.
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