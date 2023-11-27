Челябинка три года получала детское пособие по подложному свидетельству

Жительница Коркино Челябинской области три года получала пособие на вымышленного ребенка по подложному свидетельству о рождении. Об этом 27 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«С 2021 года женщина получала пособие на несуществующего ребенка. За три года по подложному свидетельству о рождении дочери она присвоила около 330 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнили в пресс-службе.
Как объяснила в полиции женщина, выплаты она получала по документу, который ей дал покойный супруг, подтолкнувший на аферу. Он неизвестным правоохранительным органам образом получил свидетельство в одном из ЗАГСов. О деталях сделки подозреваемая не знала, но продолжала получать деньги.
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