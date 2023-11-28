В 2024 году челябинцы будут делать в два раза больше татуировок с драконами

В Челябинске спрос на татуировки с изображением дракона в 2024 году может увеличиться в два раза. Основную долю клиентов составят родившиеся под этим знаком челябинцы, заявил URA.RU владелец тату-студии Feel Art Ефим Коваленко.
«Можно предположить, что в 2024 году клиентов, желающих нанести изображение дракона, станет в два раза больше. По моему опыту, в основном такие татуировки будут выбирать люди, родившиеся под этим знаком», — рассказал агентству Коваленко.
Мастер отметил, что в таких случаях сеанс выступает подарком самому себе. Притом тенденция изображать символ года своего рождения относится не ко всем знакам.
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