Челябинский минздрав прокомментировал поставки препаратов для больных

Минздрав: пациентов из Челябинской области обеспечат бесплатными лекарствами

28 ноября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ждут федеральную поставку препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пациентам в Челябинской области в ближайшее время выдадут льготные лекарства, ожидается федеральная поставка медикаментов. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального минздрава. Жизненно важные препараты пациенты ждут с октября. «Минздравом своевременно поданы заявки по федеральным программам обеспечения лекарственными препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями за счет средств федерального бюджета, в том числе на лекарственный препарат МНН „Интерферон бета — 1b“. Ожидается федеральная поставка», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что после получения препарат будет отгружен в аптеку медицинского учреждения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Юрюзани инвалиду второй группы с октября не выдают жизненно необходимые лекарства от рассеянного склероза. Ей пришлось искать уколы по всей России.

Пациентам в Челябинской области в ближайшее время выдадут льготные лекарства, ожидается федеральная поставка медикаментов. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального минздрава. Жизненно важные препараты пациенты ждут с октября. «Минздравом своевременно поданы заявки по федеральным программам обеспечения лекарственными препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями за счет средств федерального бюджета, в том числе на лекарственный препарат МНН „Интерферон бета — 1b“. Ожидается федеральная поставка», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что после получения препарат будет отгружен в аптеку медицинского учреждения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Юрюзани инвалиду второй группы с октября не выдают жизненно необходимые лекарства от рассеянного склероза. Ей пришлось искать уколы по всей России.