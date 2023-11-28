Челябинский минздрав прокомментировал поставки препаратов для больных

Пациентам в Челябинской области в ближайшее время выдадут льготные лекарства, ожидается федеральная поставка медикаментов. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального минздрава. Жизненно важные препараты пациенты ждут с октября.
«Минздравом своевременно поданы заявки по федеральным программам обеспечения лекарственными препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями за счет средств федерального бюджета, в том числе на лекарственный препарат МНН „Интерферон бета — 1b“. Ожидается федеральная поставка», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что после получения препарат будет отгружен в аптеку медицинского учреждения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Юрюзани инвалиду второй группы с октября не выдают жизненно необходимые лекарства от рассеянного склероза. Ей пришлось искать уколы по всей России.
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