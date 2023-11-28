Челябинский минздрав прокомментировал поставки препаратов для больных

Минздрав: пациентов из Челябинской области обеспечат бесплатными лекарствами
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
В Челябинской области ждут федеральную поставку препаратов Фото:

Пациентам в Челябинской области в ближайшее время выдадут льготные лекарства, ожидается федеральная поставка медикаментов. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального минздрава. Жизненно важные препараты пациенты ждут с октября.

«Минздравом своевременно поданы заявки по федеральным программам обеспечения лекарственными препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями за счет средств федерального бюджета, в том числе на лекарственный препарат МНН „Интерферон бета — 1b“. Ожидается федеральная поставка», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что после получения препарат будет отгружен в аптеку медицинского учреждения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Юрюзани инвалиду второй группы с октября не выдают жизненно необходимые лекарства от рассеянного склероза. Ей пришлось искать уколы по всей России.

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Пациентам в Челябинской области в ближайшее время выдадут льготные лекарства, ожидается федеральная поставка медикаментов. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального минздрава. Жизненно важные препараты пациенты ждут с октября. «Минздравом своевременно поданы заявки по федеральным программам обеспечения лекарственными препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями за счет средств федерального бюджета, в том числе на лекарственный препарат МНН „Интерферон бета — 1b“. Ожидается федеральная поставка», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что после получения препарат будет отгружен в аптеку медицинского учреждения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Юрюзани инвалиду второй группы с октября не выдают жизненно необходимые лекарства от рассеянного склероза. Ей пришлось искать уколы по всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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