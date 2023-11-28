28 ноября 2023

Спрос на челябинских многозадачных сотрудников вырос в два раза

HeadHunter: челябинские компании увеличили запрос на многозадачный персонал
© Служба новостей «URA.RU»
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Компании стали чаще нуждаться в многозадачных сотрудниках Фото:

Спрос на многозадачных сотрудников в Челябинской области вырос в два раза. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, востребованность в подобном персонале продиктована кадровым дефицитом.

«В Челябинской области потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза (на 121%). Такая статистика стала результатом беспрецедентного кадрового голода в большинстве отраслей экономики», — отметили HeadHunter в направленном URA.RU релизе.

В регионе с начала года такой запрос в вакансиях встречался в 7,3% случаев. При этом сами соискатели сообщали о готовности работать в многозадачном режиме только в 4,5% резюме.

«В условиях подорожания труда многие компании, в основном малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала. Наниматели ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отметила руководитель внешних коммуникаций сервиса в регионах Анна Осипова.

Аналитики выявили отрасли и компании, более остальных нуждавшиеся в кросс-платформенных специалистах. Выяснилось, что это учреждения культуры и искусства, коммунальные фирмы, некоммерческие организации, компании финсектора, строители, гостиничный бизнес и другие. Гендиректор бренда Robovoice Александр Павлов добавил, что частично справиться с объемом невыполненной работы автоматизация производств, в частности, внедрение голосовых помощников.

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Спрос на многозадачных сотрудников в Челябинской области вырос в два раза. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, востребованность в подобном персонале продиктована кадровым дефицитом. «В Челябинской области потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза (на 121%). Такая статистика стала результатом беспрецедентного кадрового голода в большинстве отраслей экономики», — отметили HeadHunter в направленном URA.RU релизе. В регионе с начала года такой запрос в вакансиях встречался в 7,3% случаев. При этом сами соискатели сообщали о готовности работать в многозадачном режиме только в 4,5% резюме. «В условиях подорожания труда многие компании, в основном малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала. Наниматели ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отметила руководитель внешних коммуникаций сервиса в регионах Анна Осипова. Аналитики выявили отрасли и компании, более остальных нуждавшиеся в кросс-платформенных специалистах. Выяснилось, что это учреждения культуры и искусства, коммунальные фирмы, некоммерческие организации, компании финсектора, строители, гостиничный бизнес и другие. Гендиректор бренда Robovoice Александр Павлов добавил, что частично справиться с объемом невыполненной работы автоматизация производств, в частности, внедрение голосовых помощников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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