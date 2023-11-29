На заводе семьи челябинского депутата Госдумы произошел пожар

На Челябинском кузнечно-прессовом заводе произошел пожар

В одном из цехов ЧКПЗ произошло возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из цехов Челябинского кузнечно-прессового завода, принадлежащего семье депутата Госдумы Валерия Гартунга, произошел пожар. В пресс-службе предприятия URA.RU эту информацию подтвердили, заявив, что пожар уже потушен.

«Действительно, произошло небольшое возгорание. В настоящий момент пожар потушен. Опасности для людей нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что развернутый комментарий будет позднее. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 15:57 по уральскому времени:

«Произошло возгорание кровли на территории цеха ПШП. Работники завода среагировали оперативно, вызвали наряд пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано, пострадавших нет. Причины происшествия будут установлены после проведения расследования», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧКПЗ.