Челябинских участников СВО освободили от транспортного налога

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За один автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил налог отменяется Фото:

Участников спецоперации из Челябинской области освободили на четыре года от оплаты транспортного налога. Такое решение приняли депутаты челябинского заксобрания 30 ноября.

«Участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного принадлежащего налогоплательщику транспортного средства с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и действовать по 31 декабря 2026 года», — сообщили депутаты ЗСО Челябинской области в рамках заседания.

Парламентарии уточнили, что проект закона внес в заксобрание губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В документе также оговаривается перечень транспортных средств, на которые не распространяется льгота.

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Участников спецоперации из Челябинской области освободили на четыре года от оплаты транспортного налога. Такое решение приняли депутаты челябинского заксобрания 30 ноября. «Участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного принадлежащего налогоплательщику транспортного средства с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и действовать по 31 декабря 2026 года», — сообщили депутаты ЗСО Челябинской области в рамках заседания. Парламентарии уточнили, что проект закона внес в заксобрание губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В документе также оговаривается перечень транспортных средств, на которые не распространяется льгота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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