Челябинских участников СВО освободили от транспортного налога

За один автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил налог отменяется Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участников спецоперации из Челябинской области освободили на четыре года от оплаты транспортного налога. Такое решение приняли депутаты челябинского заксобрания 30 ноября.

«Участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного принадлежащего налогоплательщику транспортного средства с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и действовать по 31 декабря 2026 года», — сообщили депутаты ЗСО Челябинской области в рамках заседания.

Парламентарии уточнили, что проект закона внес в заксобрание губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В документе также оговаривается перечень транспортных средств, на которые не распространяется льгота.