29 ноября 2023

Бойцы ВСУ попросили уральских артистов спеть песни Ротару

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное собрание в честь Дня защитника отечества. Курган, концерт, гармонист, артисты, солдатская песня
Свердловские артисты регулярно бывают на СВО и выступают перед солдатами (архивное фото) Фото:
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Бойцы ВСУ так заслушались, как артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа пели для российских бойцов в зоне СВО, что через дрон попросили исполнить произведения Софии Ротару. Как это происходило, рассказал URA.RU источник из ЦВО.

«Наш ансамбль выступал на передовой для российских солдат, поднимали их боевой и моральный дух. Концерт проходил примерно в семи километрах от вражеских укреплений. В разгар выступления прилетел дрон и скинул записку, в ней оказалась вежливая просьба: „Исполните, пожалуйста, что-нибудь из репертуара Софии Ротару“. И наши ребята спели», — передал собеседник агентства.

По его словам, артисты выступали настолько хорошо, что, очевидно, даже врага сумели настроить на лирический лад. В тот день в месте, где шло выступление, не прозвучали выстрелы.

Корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать, насколько реальна эта история. Ответ на момент публикации не поступил.

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Бойцы ВСУ так заслушались, как артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа пели для российских бойцов в зоне СВО, что через дрон попросили исполнить произведения Софии Ротару. Как это происходило, рассказал URA.RU источник из ЦВО. «Наш ансамбль выступал на передовой для российских солдат, поднимали их боевой и моральный дух. Концерт проходил примерно в семи километрах от вражеских укреплений. В разгар выступления прилетел дрон и скинул записку, в ней оказалась вежливая просьба: „Исполните, пожалуйста, что-нибудь из репертуара Софии Ротару“. И наши ребята спели», — передал собеседник агентства. По его словам, артисты выступали настолько хорошо, что, очевидно, даже врага сумели настроить на лирический лад. В тот день в месте, где шло выступление, не прозвучали выстрелы. Корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать, насколько реальна эта история. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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