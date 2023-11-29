Бойцы ВСУ попросили уральских артистов спеть песни Ротару

30 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Свердловские артисты регулярно бывают на СВО и выступают перед солдатами (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ так заслушались, как артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа пели для российских бойцов в зоне СВО, что через дрон попросили исполнить произведения Софии Ротару. Как это происходило, рассказал URA.RU источник из ЦВО. «Наш ансамбль выступал на передовой для российских солдат, поднимали их боевой и моральный дух. Концерт проходил примерно в семи километрах от вражеских укреплений. В разгар выступления прилетел дрон и скинул записку, в ней оказалась вежливая просьба: „Исполните, пожалуйста, что-нибудь из репертуара Софии Ротару“. И наши ребята спели», — передал собеседник агентства. По его словам, артисты выступали настолько хорошо, что, очевидно, даже врага сумели настроить на лирический лад. В тот день в месте, где шло выступление, не прозвучали выстрелы. Корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать, насколько реальна эта история. Ответ на момент публикации не поступил.

Бойцы ВСУ так заслушались, как артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа пели для российских бойцов в зоне СВО, что через дрон попросили исполнить произведения Софии Ротару. Как это происходило, рассказал URA.RU источник из ЦВО. «Наш ансамбль выступал на передовой для российских солдат, поднимали их боевой и моральный дух. Концерт проходил примерно в семи километрах от вражеских укреплений. В разгар выступления прилетел дрон и скинул записку, в ней оказалась вежливая просьба: „Исполните, пожалуйста, что-нибудь из репертуара Софии Ротару“. И наши ребята спели», — передал собеседник агентства. По его словам, артисты выступали настолько хорошо, что, очевидно, даже врага сумели настроить на лирический лад. В тот день в месте, где шло выступление, не прозвучали выстрелы. Корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать, насколько реальна эта история. Ответ на момент публикации не поступил.