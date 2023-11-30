Боец ММА из Екатеринбурга претендует на звание лучшего в 2023 году

Боец Петр Грыдин попал в список претендентов на звание «Спортсмен 2023 года»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, бои без правил, бои в клетке
Победителей премии «Спортсмен 2023 года» объявят 15 декабря Фото:

Боец смешанных единоборств Петр Грыдин из Екатеринбурга попал в список тех, кто будет бороться за звание «Спортсмен 2023 года». Петр — первый в истории Свердловской области победитель чемпионата России по ММА, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК, где тренируется спортсмен.

«Союз ММА России объявил о проведении ежегодной премии, где будут объявлены лучшие в семи номинациях, в том числе будет объявлен „Спортсмен 2023 года“. Список претендентов на звание не раскрывается, но известно, что в их числе есть представитель Екатеринбурга — Петр Грыдин», — рассказали в РМК.

До него добраться до вершины одного из самых конкурентных турниров в стране никому не удавалось. Сейчас боец входит в состав сборной России в легчайшей весовой категории и представляет Академию единоборств РМК. Он тренируется вместе с командой «Архангел Михаил», куда входят, в том числе, Петр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина. Победителя конкурса «Спортсмен 2023 года» объявят в Москве 15 декабря.

Петры Грыдин стал первым в истории Свердловской области победителем чемпионата России по ММА
Петры Грыдин стал первым в истории Свердловской области победителем чемпионата России по ММА
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Боец смешанных единоборств Петр Грыдин из Екатеринбурга попал в список тех, кто будет бороться за звание «Спортсмен 2023 года». Петр — первый в истории Свердловской области победитель чемпионата России по ММА, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК, где тренируется спортсмен. «Союз ММА России объявил о проведении ежегодной премии, где будут объявлены лучшие в семи номинациях, в том числе будет объявлен „Спортсмен 2023 года“. Список претендентов на звание не раскрывается, но известно, что в их числе есть представитель Екатеринбурга — Петр Грыдин», — рассказали в РМК. До него добраться до вершины одного из самых конкурентных турниров в стране никому не удавалось. Сейчас боец входит в состав сборной России в легчайшей весовой категории и представляет Академию единоборств РМК. Он тренируется вместе с командой «Архангел Михаил», куда входят, в том числе, Петр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина. Победителя конкурса «Спортсмен 2023 года» объявят в Москве 15 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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