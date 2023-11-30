Боец ММА из Екатеринбурга претендует на звание лучшего в 2023 году

Боец Петр Грыдин попал в список претендентов на звание «Спортсмен 2023 года»

30 ноября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Победителей премии «Спортсмен 2023 года» объявят 15 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU Боец смешанных единоборств Петр Грыдин из Екатеринбурга попал в список тех, кто будет бороться за звание «Спортсмен 2023 года». Петр — первый в истории Свердловской области победитель чемпионата России по ММА, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК, где тренируется спортсмен. «Союз ММА России объявил о проведении ежегодной премии, где будут объявлены лучшие в семи номинациях, в том числе будет объявлен „Спортсмен 2023 года“. Список претендентов на звание не раскрывается, но известно, что в их числе есть представитель Екатеринбурга — Петр Грыдин», — рассказали в РМК. До него добраться до вершины одного из самых конкурентных турниров в стране никому не удавалось. Сейчас боец входит в состав сборной России в легчайшей весовой категории и представляет Академию единоборств РМК. Он тренируется вместе с командой «Архангел Михаил», куда входят, в том числе, Петр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина. Победителя конкурса «Спортсмен 2023 года» объявят в Москве 15 декабря. Петры Грыдин стал первым в истории Свердловской области победителем чемпионата России по ММА Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Боец смешанных единоборств Петр Грыдин из Екатеринбурга попал в список тех, кто будет бороться за звание «Спортсмен 2023 года». Петр — первый в истории Свердловской области победитель чемпионата России по ММА, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК, где тренируется спортсмен. «Союз ММА России объявил о проведении ежегодной премии, где будут объявлены лучшие в семи номинациях, в том числе будет объявлен „Спортсмен 2023 года“. Список претендентов на звание не раскрывается, но известно, что в их числе есть представитель Екатеринбурга — Петр Грыдин», — рассказали в РМК. До него добраться до вершины одного из самых конкурентных турниров в стране никому не удавалось. Сейчас боец входит в состав сборной России в легчайшей весовой категории и представляет Академию единоборств РМК. Он тренируется вместе с командой «Архангел Михаил», куда входят, в том числе, Петр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина. Победителя конкурса «Спортсмен 2023 года» объявят в Москве 15 декабря.