СК возбудил уголовное дело из-за смерти двух рабочих в Красноуральске

01 декабря 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На двух рабочих в Красноуральске (Свердловская область) 30 ноября во время ремонта трубопровода у дома на улице Дзержинского упал грунт котлована, мужчины скончались на месте. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. «Следствием СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух рабочих в городе Красноуральске <…> при проведении ремонтных работ на трубопроводе у дома по улице Дзержинского в городе Красноуральске произошло обрушение грунта котлована. В результате инцидента под завалами оказались двое рабочих, которые погибли», — говорится в telegram-канале СК России по Свердловской области. Виновным может грозить лишение свободы на срок до семи лет, уточнили в ведомстве. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что происшествие могло случиться из-за нарушения правил безопасности при работе с землей. «По предварительным данным, мужчины осуществляли ремонт прорвавшейся трубы, в этот момент и произошло ЧП. По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции и следователями версии, беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется», — заявил Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На двух рабочих в Красноуральске (Свердловская область) 30 ноября во время ремонта трубопровода у дома на улице Дзержинского упал грунт котлована, мужчины скончались на месте. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. «Следствием СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух рабочих в городе Красноуральске <…> при проведении ремонтных работ на трубопроводе у дома по улице Дзержинского в городе Красноуральске произошло обрушение грунта котлована. В результате инцидента под завалами оказались двое рабочих, которые погибли», — говорится в telegram-канале СК России по Свердловской области. Виновным может грозить лишение свободы на срок до семи лет, уточнили в ведомстве. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что происшествие могло случиться из-за нарушения правил безопасности при работе с землей. «По предварительным данным, мужчины осуществляли ремонт прорвавшейся трубы, в этот момент и произошло ЧП. По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции и следователями версии, беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется», — заявил Валерий Горелых.