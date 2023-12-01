01 декабря 2023

Пермский металлургический завод планирует закупить оборудование в Иране

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, цех, производство, промышленность россии
Пермский завод подписал соглашение с двумя иранскими компаниями Фото:

Руководство пермской компании «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ) подписало контракт на поставку оборудования с двумя иранскими производителями. Соглашение было заключено в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ).

«ОСЗ подписаны контакты на поставку оборудования для организации металлургического производства, а также об обсуждении перспектив создания на территории Пермского края новых производственных мощностей с иранскими компаниями ERFAN Steel Co и MAK Steel Co. Обе — занимаются производством стали, оборудования и деталей для индукционных печей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы ПИПФ.

Осенцовский завод был зарегистрирован в феврале 2023 года. Основной вид деятельности компании — производство чугуна, стали и ферросплавов. Организация является резидентом особой экономической зоны «Пермь».

В правительстве Пермского края отмечали, что ключевой темой инженерно-промышленного форума в этом году станут кадровые вопросы на предприятиях. Планировалось, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на площадках ПИПФ встретится со школьниками, которым расскажет о развитии промышленности и возможностях работы на пермских заводах.

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Руководство пермской компании «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ) подписало контракт на поставку оборудования с двумя иранскими производителями. Соглашение было заключено в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). «ОСЗ подписаны контакты на поставку оборудования для организации металлургического производства, а также об обсуждении перспектив создания на территории Пермского края новых производственных мощностей с иранскими компаниями ERFAN Steel Co и MAK Steel Co. Обе — занимаются производством стали, оборудования и деталей для индукционных печей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы ПИПФ. Осенцовский завод был зарегистрирован в феврале 2023 года. Основной вид деятельности компании — производство чугуна, стали и ферросплавов. Организация является резидентом особой экономической зоны «Пермь». В правительстве Пермского края отмечали, что ключевой темой инженерно-промышленного форума в этом году станут кадровые вопросы на предприятиях. Планировалось, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на площадках ПИПФ встретится со школьниками, которым расскажет о развитии промышленности и возможностях работы на пермских заводах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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