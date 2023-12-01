Пермский металлургический завод планирует закупить оборудование в Иране

02 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Пермский завод подписал соглашение с двумя иранскими компаниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство пермской компании «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ) подписало контракт на поставку оборудования с двумя иранскими производителями. Соглашение было заключено в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). «ОСЗ подписаны контакты на поставку оборудования для организации металлургического производства, а также об обсуждении перспектив создания на территории Пермского края новых производственных мощностей с иранскими компаниями ERFAN Steel Co и MAK Steel Co. Обе — занимаются производством стали, оборудования и деталей для индукционных печей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы ПИПФ. Осенцовский завод был зарегистрирован в феврале 2023 года. Основной вид деятельности компании — производство чугуна, стали и ферросплавов. Организация является резидентом особой экономической зоны «Пермь». В правительстве Пермского края отмечали, что ключевой темой инженерно-промышленного форума в этом году станут кадровые вопросы на предприятиях. Планировалось, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на площадках ПИПФ встретится со школьниками, которым расскажет о развитии промышленности и возможностях работы на пермских заводах.

Руководство пермской компании «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ) подписало контракт на поставку оборудования с двумя иранскими производителями. Соглашение было заключено в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). «ОСЗ подписаны контакты на поставку оборудования для организации металлургического производства, а также об обсуждении перспектив создания на территории Пермского края новых производственных мощностей с иранскими компаниями ERFAN Steel Co и MAK Steel Co. Обе — занимаются производством стали, оборудования и деталей для индукционных печей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы ПИПФ. Осенцовский завод был зарегистрирован в феврале 2023 года. Основной вид деятельности компании — производство чугуна, стали и ферросплавов. Организация является резидентом особой экономической зоны «Пермь». В правительстве Пермского края отмечали, что ключевой темой инженерно-промышленного форума в этом году станут кадровые вопросы на предприятиях. Планировалось, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на площадках ПИПФ встретится со школьниками, которым расскажет о развитии промышленности и возможностях работы на пермских заводах.